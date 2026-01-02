Українську тенісистку Кіченок захейтили за фото з ексросіянками: спортсменка прокоментувала

Українська тенісистка, переможниця 11 турнірів WTA в парному розряді Надія Кіченок святкувала Новий рік в компанії спортсменок російського походження. Її світлина з колишніми росіянками викликала обурення у мережі, а тенісистка Олександра Олійникова назвала фото "апогеєм цинізму".

Про те, що Надія Кіченок зустрічала Новий рік з тенісистками російського походження, розповіла в Telegram-каналі спільнота Ukrainian Tennis Community. 2 січня канал опублікував листування зі спортсменкою, в якому вона прокоментувала світлину та запевнила, що має незмінну проукраїнську позицію.

Адміни пабліка нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ до України Кіченок чітко та твердо висловлювалася проти Росії та росіян, та з часом нібито стала менш принциповою.

"Одразу підкреслимо: ми не стверджуємо, що Надія сьогодні підтримує росіян. Мова про інше — про спробу, яка виглядає як "всидіти на двох стільцях", — зазначили в спільноті.

Відео дня

Кіченок звинуватили в "сидінні на двох стільцях" через фото з ексросіянками Фото: скриншот

На фото поруч із Надією Кіченок можна побачити Юлію Путінцеву, яка півтора місяця тому брала участь в турнірі у Санкт-Петербурзі. Також в компанії з Кіченок зустрічала Новий рік Дар'я Касаткіна та Анна Даніліна. Наразі Касаткіна виступає за Австралію, а Путінцева і Даніліна — за Казахстан.

Кіченок розкритикували за фото з Путінцевою Фото: скриншот

Також у спільноті звернули увагу на підписку Кіченок у соцмережах на російську професійну тенісистку Мірру Андрєєву, яка особисто отримувала нагороди від президента РФ Володимира Путіна.

"Підписки це теж позиція. Або принаймні її відсутність", — заявили адміни пабліка.

Кіченок розкритикували за підписки на росіян Фото: скриншот

Надію Кіченок розкритикувала колега

Світлину Надії Кіченок з росіянками розкритикувала в сториз на своїй сторінці в Instagram українська тенісистка Олександра Олійникова. Вона зазначила, що спортсмени зобов'язані розповідати світові правду про російсько-українську війну.

"Привітати українців із Новим роком у компанії росіян, серед яких є й учасниця пропагандистського турніру, організованого як зухвалий виклик міжнародним спортивним структурам і профінансованого "Газпромом" — одним із головних спонсорів війни проти України, — це апогей цинізму", — заявила Олійникова.

Олійникова назвала цинічним фото Кіченок з Путінцевою Фото: скриншот

За словами тенісистки, через такі дії спортсменів у світі спотворюється уявлення про те, що насправді відбувається в Україні.

"Мені соромно мати таких колег. Я не до кінця розумію, за що стоїть ця тенісистка. Але точно не за те, за що я стою і більшість українців, які проживають війну щодня: обстріли, втрати, чиї рідні та друзі воюють, і хто прагне не ілюзорного "миру", а реальної справедливості", — написала вона.

Олександр Олійникова заявила, що їй соромно за Надію Кіченок Фото: скриншот

Надія Кіченок відповіла на хейт

У листуванні зі спільнотою Надія Кіченок відкинула звинувачення у спробі "всидіти на двох стільцях"

"Мені шкода, що це образило людей. Моя проукраїнська позиція незмінна. І всі про це знають", — написала тенісистка.

За словами Надії, організований у Санкт-Петербурзі й профінансований "Газпромом" турнір для неї також є тригером, і пообіцяла поговорити про це з Юлією Путінцевою та розповісти, що відбувається в Україні.

"Та я точно не приймаю звинувачення всидіти на двох стільцях у свій бік. Я українка, і у моїй країні війна", — сказала спортсменка.

Кіченок відповіла на критику фото з ексросіянками Фото: Telegram

Кіченок визнала, що несе відповідальність як публічна людина, та наполягала на тому, що спортсменки на фото не грають за країну-агресорку.

Відповідь Кіченок на питання Ukrainian Tennis Community Фото: Telegram

Наприкінець діалогу тенісистка визнала, що цю світлину складно приймати українцям, які страждають від ворожих обстрілів, і сказала, що приймає претензії у свій бік. Вона зазначила, що її батько зараз живе в Україні у будинку без бомбосховища.

"Ще раз: відповідальність свою визнаю. Я готова відповідати за свої дії та наслідки від цих дій. І завжди буду чесною у своїх відповідях", — написала Кіченок.

Кіченок визнала свою відповідальність за фото з ексросіянками Фото: Telegram

Нагадаємо, 31 грудня Фокус розповідав, що українську олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магучіх захейтили в Threads через нібито спілкування російською в побуті.

24 грудня президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії стрибунку Софію Лискун, чемпіонку Європи зі стрибків у воду, яка отримала громадянство РФ.