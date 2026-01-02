Украинскую теннисистку Киченок захейтили за фото с экс-россиянками: спортсменка прокомментировала

Украинская теннисистка, победительница 11 турниров WTA в парном разряде Надежда Киченок праздновала Новый год в компании спортсменок российского происхождения. Ее фотография с бывшими россиянками вызвала возмущение в сети, а теннисистка Александра Олейникова назвала фото "апогеем цинизма".

О том, что Надежда Киченок встречала Новый год с теннисистками российского происхождения, рассказало в Telegram-канале сообщество Ukrainian Tennis Community. 2 января канал опубликовал переписку со спортсменкой, в которой она прокомментировала фотографию и заверила, что имеет неизменную проукраинскую позицию.

Админы паблика напомнили, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Киченок четко и твердо высказывалась против России и россиян, и со временем якобы стала менее принципиальной.

"Сразу подчеркнем: мы не утверждаем, что Надежда сегодня поддерживает россиян. Речь о другом — о попытке, которая выглядит как "усидеть на двух стульях", — отметили в сообществе.

На фото рядом с Надеждой Киченок можно увидеть Юлию Путинцеву, которая полтора месяца назад участвовала в турнире в Санкт-Петербурге. Также в компании с Киченок встречала Новый год Дарья Касаткина и Анна Данилина. Сейчас Касаткина выступает за Австралию, а Путинцева и Данилина — за Казахстан.

Также в сообществе обратили внимание на подписку Киченок в соцсетях на российскую профессиональную теннисистку Мирру Андрееву, которая лично получала награды от президента РФ Владимира Путина.

"Подписки это тоже позиция. Или по крайней мере ее отсутствие", — заявили админы паблика.

Надежду Киченок раскритиковала коллега

Фотографию Надежды Киченок с россиянками раскритиковала в сториз на своей странице в Instagram украинская теннисистка Александра Олейникова. Она отметила, что спортсмены обязаны рассказывать миру правду о российско-украинской войне.

"Поздравить украинцев с Новым годом в компании россиян, среди которых есть и участница пропагандистского турнира, организованного как дерзкий вызов международным спортивным структурам и профинансированного "Газпромом" — одним из главных спонсоров войны против Украины, — это апогей цинизма", — заявила Олейникова.

По словам теннисистки, из-за таких действий спортсменов в мире искажается представление о том, что на самом деле происходит в Украине.

"Мне стыдно иметь таких коллег. Я не до конца понимаю, за что стоит эта теннисистка. Но точно не за то, за что я стою и большинство украинцев, которые проживают войну ежедневно: обстрелы, потери, чьи родные и друзья воюют, и кто хочет не иллюзорного "мира", а реальной справедливости", — написала она.

Надежда Киченок ответила на хейт

В переписке с сообществом Надежда Киченок отвергла обвинения в попытке "усидеть на двух стульях"

"Мне жаль, что это оскорбило людей. Моя проукраинская позиция неизменна. И все об этом знают", — написала теннисистка.

По словам Надежды, организованный в Санкт-Петербурге и профинансированный "Газпромом" турнир для нее также является триггером, и пообещала поговорить об этом с Юлией Путинцевой и рассказать, что происходит в Украине.

"И я точно не принимаю обвинения усидеть на двух стульях в свою сторону. Я украинка, и в моей стране война", — сказала спортсменка.

Киченок признала, что несет ответственность как публичный человек, и настаивала на том, что спортсменки на фото не играют за страну-агрессорку.

В конце диалога теннисистка признала, что эту фотографию сложно принимать украинцам, которые страдают от вражеских обстрелов, и сказала, что принимает претензии в свою сторону. Она отметила, что ее отец сейчас живет в Украине в доме без бомбоубежища.

"Еще раз: ответственность свою признаю. Я готова отвечать за свои действия и последствия от этих действий. И всегда буду честной в своих ответах", — написала Киченок.

