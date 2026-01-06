Почему украинцы ждут, когда итальянец доедет до границы: в сети завирусился скандал в автобусе

В сети распространяется скандал с итальянцем, который якобы едет автобусом в Украину и выражает при этом свою поддержку Владимиру Путину. Украинцы делают мемы о ситуации и надеются, что мужчину не пропустят пограничники.

Историю об итальянце, который едет на границу Украины двухэтажным автобусом, опубликовала в Threads 6 января украинка Дарья под ником d__melnichenko. По ее словам, мужчину зовут Рокко.

По словам Дарьи, во время 10-минутной остановки из автобуса вышла пара — украинка с итальянцем. Иностранец при этом был в вышиванке, которую, по его словам, ему подарила любимая, к дому которой они едут вместе. Автор сообщения говорила по работе на итальянском языке, поэтому мужчина подошел к ней с намерением поговорить.

"И тут он начинает мне рассказывать, какая х*йовая у нас страна, какой у нас х*йовый президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец", — рассказала Дарья.

На замечание, что тогда ему не стоит ехать в Украину, итальянец возмутился, что там дом его жены — и она такого же мнения о российском диктаторе.

"И теперь я просто жду, пока мы приедем к украинской границе", — отметила автор.

Украинка в Threads возмутилась словами итальянца о Зеленском Фото: скриншот

Одна из пассажирок автобуса, которая сказала, что понимает итальянский, по словам Дарьи, пообещала подойти к пограничникам и не допустить, чтобы мужчина заехал.

"Я сделаю все, я лягу, но оно не заедет в Украину", — заявила украинка.

Итальянец Рокко вызвал волну обсуждений

Скандал с итальянцем вызвал волну обсуждений в Threads. Многие украинцы допытывались, в чем дело, другие делать мемы о ситуации.

В Threads публикуют мемы об итальянце, который направляется к итальянской границе Фото: скриншот

Украинцы делают мемы об итальянце Рокко Фото: скриншот

Другие пользователи объясняют ситуацию тем, кто только что наткнулся на сообщения, и интересуются, как реагировали на нее другие пассажиры автобуса.

В Threads вызвал большой интерес конфликт с итальянцем в автобусе Фото: скриншот

Итальянец на границе

В 12:02 Дарья сообщила, что автобус подъехал к границе с Украиной. На момент публикации новости неизвестно, чем закончилась история и пропустили ли пограничники итальянца Рокко.

Журналист Виталий Глагола заявил, что по его информации по состоянию на 12:56 автобус с итальянцем уже находился на КПП "Чоп — Загонь". Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Глаголе сказал, что пограничникам известно о ситуации, которая получила огласку в Threads.

"Во время прибытия этого лица в пункт пропуска в отношении него осуществляются все предусмотренные законом меры пограничного контроля. Решения будут приниматься исключительно в правовом поле", — сказал представитель ГПСУ.

По словам журналиста Глаголы, в Службе безопасности Украины также знают об истории с итальянцем.

