Скандал с итальянцем на границе: иностранцу Рокко запретили въезд в Украину, подробности (фото)

6 января в социальной сети Threads разгорелся скандал из-за итальянца, который направлялся в Украину и открыто рассказывал о поддержке агрессии России. Однако, как стало известно из публикации Государственной пограничной службы Украины, мужчину не пропустили через границу.

В частности, на официальной странице пресс-службы ГПСУ в Facebook стало известно, что пограничники обратили внимание на сообщение неравнодушной гражданки, которое активно распространяли в соцсетях и СМИ. И в нем говорилось об итальянце с пророссийскими взглядами, который планировал въехать в Украину.

Когда 53-летний иностранец прибыл в пункт пропуска, инспекторы Государственной пограничной службы провели все необходимые проверки вместе с другими контролирующими службами.

По ее результатам, мужчине отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

"Фактически он имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе. Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп"", — отметили в ГПСУ.

Кроме этого, журналисты "Суспільного" установили личность итальянца в социальной сети TilTok, который не смог попасть в Украину. Им оказался человек по имени Рокко. Более того, на его странице в описании профиля заметны флаги РФ. Также он публиковал много комментария связанного с Россией, а свой последний пост, где заметно его лицо написал, что едет в Россию, хотя и через Украину.

Скандал в Threads: пророссийский итальянец ехал в Украину

Напомним, что 6 января во время поездки к украинской границе пользовательница под ником d__melnichenko опубликовала в соцсети Threads историю об итальянце, который ехал с ней в одном автобусе и открыто восхвалял Россию и Владимира Путина.

По словам женщины, иностранец критиковал Украину и ее президента, несмотря на то что направлялся на украинскую территорию. Его высказывания возмутили пассажиров и вызвали широкий резонанс в сети — пользователи начали активно обсуждать ситуацию и создавать мемы.

После огласки стало известно, что об инциденте уже узнали пограничники, а решение о въезде мужчины должны были принимать в соответствии с законом.

