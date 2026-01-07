Блогерка Мандзюк обурена, що бізнеси хайпують на ситуації з італійцем на кордоні

Українська блогерка Олена Мандзюк розкритикувала бренди, які хайпують на вірусній історії з італійцем, який не зміг вʼїхати в Україну через свої проросійські погляди.

Зірка соцмереж відповіла в Threads на коментар військового, який служить з 2020 року.

Мандзюк розкритикувала бізнеси, які піаряться на історії з італійцем

"Я служу Україні з 2020 року, захисник Маріуполя, був у російському полоні 2,5 роки, після обміну повернувся у стрій знову **ашити окупантів. За цей весь час жоден магазин чи бізнес не подякував мені ніяким сертифікатом, чи своєю увагою. Певно зараз такі цінності в українців?" — написав захисник України.

На що Мандзюк відповіла, що так бути не має.

"Мені соромно зараз дуже за це все (я розумію, що Дарина відстояла свою важливу позицію і вона розумничка, але бізнеси зараз просто хайпують та знецінюють роботу справжніх героїв. Найбільшої поваги та шани заслуговують наші захисники і не тоді коли вже на щиті", — зазначила блогерка.

Відео дня

Олена Мандзюк відповіла військовому Фото: Threads

Ситуація з італійцем на кордоні

5 січня в соцмережах стали вірусними дописи про італійця Рокко, який дорогою до України заявив, що поважає російського диктатора Володимира Путіна та критикував українську владу. Українка Дар'я, яка це від нього почула, зробила все, аби італієць-путініст до України не потрапив.

Іноземця з його супутницею-українкою перевірили на кордоні відповідні служби та заборонили вʼїзд в Україну на три роки, а мережа за цим активно спостерігала протягом двох днів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Мандзюк зробила суперечливу заяву про російськомовних дітей. Після цього нардеп Олексій Гончаренко назвав її "невміняємою".

Блогерка рік проходила лікування у психіатра. Вона мала депресію, яка перетікала із середньої у важку форму.

Крім того, Мандзюк, щоб показати свою позицію, одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі.