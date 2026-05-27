Олена Мандзюк розсекретила нові стосунки: хто її хлопець (фото)

Українська блогерка Олена Мандзюк фактично підтвердила, що її серце знову зайняте. Втім, персону обранця вона поки не розкриває.

Відомо лише, що він — військовий. А все почалося з фото букету у Threads.

В Олени Мандзюк новий роман

Зірка мережі показала квіти і написала: "Коли отримуєш його від людини за тисячу кілометрів".

Згодом Олена Мандзюк зізналася, що її коханий зараз на фронті, тому кожна зустріч і кожен момент разом для них особливо цінні.

"Я б хотіла, щоб у мене було більше можливості дивитись на свого хлопця, але через війну, переважно можу лише спостерігати за ним на фото, які зробила під час не довгих зустрічей або за відеозвʼязком", — написала блогерка.

Після розлучення з Русланом Мокрицьким Мандзюк приписували роман з ветераном та героєм 13-го "Холостяка" Олександром "Тереном" Будьком. Втім, це не підтвердилося.

В Олени Мандзюк новий роман

З Русланом Мокрицьким Олена розлучилася кілька років тому. Чоловік наразі захищає Україну на фронті. А в колишньої пари підростає двоє дітей.

