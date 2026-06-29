Дантес представил новую девушку: стало известно, кто она (фото)

Владимир Дантес в день своего рождения, 28 июня, приоткрыл завесу над своей личной жизнью. После разрыва с Дашей Кацуриной у певца начался новый роман.

Именинник опубликовал видео, на котором целуется со своей возлюбленной. Правда, лицо девушки осталось за кадром. Но это не помешало пользователям сети быстро её найти.

Кто такая девушка Дантеса?

В Threads распространилась информация о том, что певец встречается с девушкой по имени Анастасия. Она уже удалила свой профиль в Instagram. Избранница Дантеса — брюнетка с короткими волосами.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов отметил, что Анастасия работает маркетологом в сфере киберспорта.

Девушка Дантеса Фото: Instagram

Более того, Анастасия опубликовала фото в Instagram, на котором поздравила Владимира с днём рождения. Пара "разоблачилась" из-за татуировки певца.

Відео дня

Дантес с девушкой Фото: Instagram

Личная жизнь Дантеса

С 2022 года артист встречался с дизайнером Дашей Кацуриной. Долгое время они поддерживали отношения на расстоянии, ведь женщина с двумя детьми, Александрой и Иваном, жила в Варшаве. Впрочем, в конце 2023 года Кацурина с дочерью и сыном окончательно вернулась в Украину и жила вместе с Дантесом в просторном доме под Киевом. В 2025 году начали распространяться слухи о расставании пары.

До этого артист был женат на певице Наде Дорофеевой. Они развелись в 2022 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дантес опубликовал романтический снимок, на котором он нежно проводит время со своей девушкой.

Певец неожиданно заговорил о своей бывшей Дорофеевой.

Кроме того, Фокус рассказывал историю любви Дантеса и Кацуриной.