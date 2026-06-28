Владимир Дантес представил свою новую девушку: что известно о его личной жизни (фото)

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес поделился с поклонниками редким и очень уютным моментом из своей личной жизни. Артист опубликовал романтический снимок, на котором нежно проводит время со своей девушкой.

Свежие сторис Дантес опубликовал на своей официальной странице в Instagram (@volodymyrdantes). На видео, снятом благодаря оригинальному отражению в зеркальном потолке ресторана или коворкинга, пара запечатлена в романтический момент. Владимир и его девушка сидят за деревянным столом, наклонившись друг к другу во время поцелуя.

Дантест показал кадры с новой девушкой Фото: Instagram

Атмосферу влюблённости артист подчеркнул музыкальным сопровождением, добавив к публикации трек Olivia Dean — "So Easy (To Fall In Love)", название которого говорит само за себя.

Кто стала новой избранницей Дантеса, пока неизвестно.

Личная жизнь Дантеса

Долгое время Владимир Дантес состоял в браке с певицей Надеждой Дорофеевой, с которой прожил более 10 лет. Пара считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, однако в марте 2022 года они объявили о разводе, после чего Надя вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина.

Відео дня

Вскоре после этого Дантес начал встречаться с бывшей женой Кацурина, Дашей. Их роман длился около трёх лет, но в начале 2026 года пара официально подтвердила свой разрыв, сумев сохранить дружеские отношения.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Анна Неплях назвала Владимира Дантеса своим главным красавчиком.

Дантес неожиданно заговорил о своей бывшей Дорофеевой.

Кроме того, "Фокус" рассказывал историю любви Дантеса и Кацурины.