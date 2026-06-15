"Как его могли не взять?": "Мисс Украина Вселенная" назвала красавца, за которого поборолась бы в шоу "Холостяк"

Победительница конкурса "Мисс Украина — Вселенная" и бывшая участница шоу "Холостяк" Анна Неплях рассказала, ради какого известного мужчины она согласилась бы снова вернуться в романтическое реалити-шоу. В эфире шоу "Звезды на колесах" блогер назвала своим главным красавчиком певца Владимира Дантеса и выразила удивление, почему продюсеры до сих пор не пригласили его на проект.

Пока поклонники реалити-шоу активно обсуждают предстоящий 15-й сезон с участием баскетболиста Вячеслава Кравцова, Анна Неплях заверила, что новый герой — совсем не в её вкусе. Вспомнив собственный опыт в десятом сезоне, звезда отметила, что ее приоритеты давно изменились.

"Спортсмены были моими фаворитами, когда мне было 16, поэтому я отношусь к ним нейтрально. Но единственный холостяк, за которого я бы вышла замуж, — это Владимир Дантес. Это моя любовь", — поделилась Анна.

Владимир Дантес

Модель искренне удивлена решением телеканала СТБ, ведь считает, что участие певца сделало бы сезон максимально интересным и интригующим для зрителей.

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Планы на "Холостячку"

В то же время Неплях призналась, что классический формат шоу, где девушки соревнуются за сердце мужчины, ей уже не так близок. Зато ее гораздо больше привлекает проект "Холостячка". Блогерша заинтриговала заявлением, что у нее есть собственная оригинальная идея для такого эксперимента и она с удовольствием испытала бы силы в необычном формате телевизионных знакомств.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Главным героем нового сезона шоу "Холостяк" станет Вячеслав Кравцов. Ему 38 лет, и он является одним из самых успешных игроков в истории украинского баскетбола.

Анна Неплях рассказала, что чудом выжила после аварии, ведь ее машина полностью разбита. А также призналась, что сильно испугалась.

Кроме того, "Мисс Украина Вселенная" повторила культовый образ принцессы Дианы.