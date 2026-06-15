"Як його могли не взяти?": Міс Україна Всесвіт назвала краша, за якого б поборолась на "Холостяку"

Переможниця конкурсу "Міс Україна — Всесвіт" та екс-учасниця "Холостяка" Анна Неплях розповіла, заради якого відомого чоловіка погодилася б знову повернутися на романтичне реаліті. У ефірі шоу "Зірки на колесах" блогерка назвала своїм головним крашем співака Володимира Дантеса та висловила подив, чому продюсери досі не запросили його на проєкт.

Поки шанувальники реаліті активно обговорюють майбутній 15-й сезон із баскетболістом В’ячеславом Кравцовим, Анна Неплях запевнила, що новий герой — зовсім не в її смаку. Пригадавши власний досвід у десятому сезоні, зірка зазначила, що її пріоритети давно змінилися.

"Спортсмени залишилися моїми фаворитами, коли мені було 16, тому нейтрально ставлюся до них. Але єдиний холостяк, на якого б пішла, — це на Володимира Дантеса. Це мій краш", — поділилася Анна.

Владимир Дантес

Модель щиро здивована рішенням телеканалу СТБ, адже вважає, що участь співака зробила б сезон максимально цікавим та інтригуючим для глядачів.

Плани на "Холостячку"

Водночас Неплях зізналася, що класичний формат шоу, де дівчата змагаються за серце чоловіка, їй уже не такий близький. Натомість її значно більше приваблює проєкт "Холостячка". Блогерка заінтригувала заявою, що має власну оригінальну ідею для такого експерименту та із задоволенням випробувала б сили у незвичному форматі телевізійних знайомств.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Головним героєм нового сезону шоу "Холостяк" стане В’ячеслав Кравцов. Йому 38 років, і він є одним із найуспішніших гравців в історії українського баскетболу.

Анна Неплях розповіла, що чудом вижила після аварії, адже її автівка повністю розбита. А також зізналася, що отримала великий переляк.

Крім того, "Міс Україна Всесвіт" повторила культовий образ принцеси Діани.