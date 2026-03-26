"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях вперше відверто розповіла про ракову пухлину

Модель та учасниця "Холостяка" розповіла про боротьбу з онкологією, яку пережила кілька років тому. Тривожним сигналом стали виснажливі мігрені, що не зникали навіть після ліків.

Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна-2021" поділилася особистою історією у YouTube-проєкті "Що ДаLee". За її словами, діагноз їй поставили ще у 2020 році — саме в період, коли вона перехворіла на COVID-19. Попри легкий перебіг вірусу, її почали турбувати сильні головні болі, причину яких вона довго не могла зрозуміти.

"Я дуже важко хворіла. Я наче вилікувалася, але у мене була дуже сильна мігрень і я не розуміла, що зі мною взагалі таке відбувається. Я нічого не могла робити. Я приймала знеболювальні від голови, мені допомагало на 30 хвилин і знову – такий сильний біль, який віддавав у скроні, зуби…", – розповіла вона.

Спершу модель припускала, що проблема може бути пов’язана із зубами, тому навіть звернулася до стоматолога. Однак справжню причину виявили вже в лікарні після обстеження на томографії.

Анна Неплях Фото: YouTube

Згодом лікарі діагностували злоякісну пухлину, розташовану у носовій зоні. Ситуація вимагала швидких дій, тож Анна оперативно знайшла фахівців і погодилася на операцію.

"У понеділок увечері я прийшла до лікаря, а в середу мені вже вирізають пухлину. У мене була злоякісна пухлина у гайморовій пазусі", – зізналася модель.

Після пережитого Неплях уважніше ставиться до свого здоров’я: регулярно проходить обстеження та навіть зберігає гістологічні матеріали, щоб бути готовою у разі повторення хвороби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анна Неплях пережила операцію через новоутворення.

"Міс Україна Всесвіт" зізналась, що пережила насилля.

Крім того, Анна приховує персону свого обранця, який став ветераном до початку їхніх стосунків.