"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях впервые откровенно рассказала о раковой опухоли

Модель и участница "Холостяка" рассказала о борьбе с онкологией, которую пережила несколько лет назад. Тревожным сигналом стали изнурительные мигрени, которые не исчезали даже после лекарств.

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина-2021" поделилась личной историей в YouTube-проекте "Что ДаLee". По ее словам, диагноз ей поставили еще в 2020 году — именно в период, когда она переболела COVID-19. Несмотря на легкое течение вируса, ее начали беспокоить сильные головные боли, причину которых она долго не могла понять.

"Я очень тяжело болела. Я как будто вылечилась, но у меня была очень сильная мигрень и я не понимала, что со мной вообще такое происходит. Я ничего не могла делать. Я принимала обезболивающие от головы, мне помогало на 30 минут и снова — такая сильная боль, которая отдавала в виски, зубы...", — рассказала она.

Сначала модель предполагала, что проблема может быть связана с зубами, поэтому даже обратилась к стоматологу. Однако истинную причину обнаружили уже в больнице после обследования на томографии.

Анна Неплях

Впоследствии врачи диагностировали злокачественную опухоль, расположенную в носовой зоне. Ситуация требовала быстрых действий, поэтому Анна оперативно нашла специалистов и согласилась на операцию.

"В понедельник вечером я пришла к врачу, а в среду мне уже вырезают опухоль. У меня была злокачественная опухоль в гайморовой пазухе", — призналась модель.

После пережитого Неплях внимательнее относится к своему здоровью: регулярно проходит обследование и даже сохраняет гистологические материалы, чтобы быть готовой в случае повторения болезни.

