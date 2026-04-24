Стало відомо ім'я нового "Холостяка": хто буде героєм 15 сезону (фото)

СТБ повідомило ім’я нового героя романтичного реаліті "Холостяк" — ним стане відомий український спортсмен. У 15 сезоні глядачі побачать історію кохання за участі баскетболіста національного рівня.

Головним героєм нового сезону стане В’ячеслав Кравцов. Йому 38 років, і він є одним із найуспішніших гравців в історії українського баскетболу. Про це повідомили в Instagram телеканалу СТБ.

Баскетболіст В'ячеслав Кравцов Фото: СТБ

Що відомо про нового "Холостяка"

Кравцов — професійний баскетболіст, який понад 10 років є ключовим гравцем і лідером збірної України. За багатьма статистичними показниками він займає провідні позиції, а його кар’єра включає виступи в NBA та топових клубах Євроліги.

Відомо, що три роки тому його сім’я розпалася. У спортсмена є донька, якій він приділяє багато уваги.

Наразі вже розпочався прийом заявок від дівчат, які хочуть поборотися за серце нового "Холостяка".

