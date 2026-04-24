Холостяк 14 сезон

Стало известно имя нового "Холостяка": кто будет героем 15 сезона (фото)

"Холостяк 15" выйдет осенью 2026 года

СТБ сообщило имя нового героя романтического реалити "Холостяк" — им станет известный украинский спортсмен. В 15 сезоне зрители увидят историю любви с участием баскетболиста национального уровня.

Главным героем нового сезона станет Вячеслав Кравцов. Ему 38 лет, и он является одним из самых успешных игроков в истории украинского баскетбола. Об этом сообщили в Instagram телеканала СТБ.

Баскетболист Вячеслав Кравцов
Фото: СТБ

Что известно о новом "Холостяке"

Кравцов — профессиональный баскетболист, который более 10 лет является ключевым игроком и лидером сборной Украины. По многим статистическим показателям он занимает ведущие позиции, а его карьера включает выступления в NBA и топовых клубах Евролиги.

Известно, что три года назад его семья распалась. У спортсмена есть дочь, которой он уделяет много внимания.

Сейчас уже начался прием заявок от девушек, которые хотят побороться за сердце нового "Холостяка".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус рассказывал, что происходит за кулисами "Холостяка" и сколько заработал Тарас.