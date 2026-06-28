Володимир Дантес показав свою нову дівчину: що відомо про його особисте життя (фото)

Український співак і шоумен Володимир Дантес поділився з шанувальниками рідкісним та дуже затишним моментом зі свого особистого життя. Артист опублікував романтичний кадр, на якому ніжно проводить час разом зі своєю дівчиною.

Свіжу сториз Дантес виклав на своїй офіційній сторінці в Instagram (@volodymyrdantes). На відео, зробленому через оригінальне відображення у дзеркальній стелі ресторану чи коворкінгу, пара зафіксована під час романтичного моменту. Володимир та його дівчина сидять за дерев'яним столом, нахилившись один до одного під час поцілунку.

Дантест показав кадри з новою дівчиною Фото: Instagram

Атмосферу закоханості артист підкреслив музичним супроводом, додавши до публікації трек Olivia Dean — "So Easy (To Fall In Love)", назва якого говорить сама за себе.

Хто нова обраниця Дантеса наразі невідомо.

Особисте життя Дантеса

Довгий час Володимир Дантес перебував у шлюбі зі співачкою Надею Дорофєєвою, з якою був разом понад 10 років. Пара вважалася однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі, проте у березні 2022 року вони оголосили про розлучення, після чого Надя побралася з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Відео дня

Невдовзі після цього Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною Кацуріна, Дашею. Їхній роман тривав близько трьох років, але на початку 2026 року пара офіційно підтвердила свій розрив, зумівши зберегти дружні стосунки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анна Неплях назвала своїм головним крашем Володимира Дантеса.

Дантес неочікувано заговорив про колишню Дорофєєву.

Крім того, Фокус розповідав історію кохання Дантеса і Кацуріної.