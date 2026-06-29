Дантес показав нову дівчину: стало відомо, хто вона (фото)
Володимир Дантес у свій день народження 28 червня привідкрив завісу над особистим життям. Після розриву з Дашею Кацуріною у співака почався новий роман.
Іменинник опублікував відео, на якому цілується з коханою. Втім, обличчя дівчини залишилося за камерою. Це не завадило розслідувачам у мережі швидко знайти її.
Хто дівчина Дантеса
У Threads поширилася інформація, що співак перебуває в стосунках з дівчиною на ім’я Анастасія. Вона вже закрила свій профіль в Instagram. Обраниця Дантеса є брюнеткою з коротким волоссям.
Блогер-пліткар Богдан Беспалов зазначив, що Анастасія працює маркетологинею у сфері кіберспорту.
Ба більше, Анастасія опублікувала фото в Instagram, де привітала Володимира з днем народження. Пара "спалилася" через татуювання чоловіка.
Особисте життя Дантеса
З 2022 року артист зустрічався з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Тривалий час вони будували стосунки на відстані, адже жінка з двома дітьми, Олександрою та Іваном, жили у Варшаві. Втім, наприкінці 2023 року Кацуріна з донькою та сином остаточно повернулися до України і жили разом з Дантесом у просторому будинку під Києвом. У 2025 році почали ширитися чутки про розрив пари.
До цього артист був одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою. Вони розлучилися у 2022 році.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дантес опублікував романтичний кадр, на якому ніжно проводить час разом зі своєю дівчиною.
- Співак неочікувано заговорив про колишню Дорофєєву.
Крім того, Фокус розповідав історію кохання Дантеса і Кацуріної.