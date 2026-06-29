Дантес показав нову дівчину: стало відомо, хто вона (фото)

Володимир Дантес у свій день народження 28 червня привідкрив завісу над особистим життям. Після розриву з Дашею Кацуріною у співака почався новий роман.

Іменинник опублікував відео, на якому цілується з коханою. Втім, обличчя дівчини залишилося за камерою. Це не завадило розслідувачам у мережі швидко знайти її.

Хто дівчина Дантеса

У Threads поширилася інформація, що співак перебуває в стосунках з дівчиною на ім’я Анастасія. Вона вже закрила свій профіль в Instagram. Обраниця Дантеса є брюнеткою з коротким волоссям.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов зазначив, що Анастасія працює маркетологинею у сфері кіберспорту.

Дівчина Дантеса Фото: Instagram

Ба більше, Анастасія опублікувала фото в Instagram, де привітала Володимира з днем народження. Пара "спалилася" через татуювання чоловіка.

Дантес з дівчиною Фото: Instagram

Особисте життя Дантеса

З 2022 року артист зустрічався з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Тривалий час вони будували стосунки на відстані, адже жінка з двома дітьми, Олександрою та Іваном, жили у Варшаві. Втім, наприкінці 2023 року Кацуріна з донькою та сином остаточно повернулися до України і жили разом з Дантесом у просторому будинку під Києвом. У 2025 році почали ширитися чутки про розрив пари.

Відео дня

До цього артист був одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою. Вони розлучилися у 2022 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дантес опублікував романтичний кадр, на якому ніжно проводить час разом зі своєю дівчиною.

Співак неочікувано заговорив про колишню Дорофєєву.

Крім того, Фокус розповідав історію кохання Дантеса і Кацуріної.