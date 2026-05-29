"Под юбкой у любовницы": бывшая актера-воина заговорила о его новых отношениях (фото)

Украинская актриса театра и кино Виктория Билан-Ращук рассказала, как живет после болезненного расставания с актером-воином Владимиром Ращуком и его измен.

Артистка заговорила об этапах разрыва с отцом своего маленького сына Яремы в интервью "РБК-Украина".

Бывшая Ращука об их разрыве

Билан не считает, что война стала катализатором изменений в поведении Владимира.

"Я так думала. Потому что мне эти мысли навязали. Мне рассказали, что это война, это изменения, ПТСР, мне навязывали эти мысли. Сейчас я так не считаю... Я просто этого или не замечала, или настолько любила, что не хотела замечать. Но я сейчас точно могу сказать: я жила с абсолютным, стопроцентным нарциссом", — заверила актриса.

Женщина подчеркнула, что не хочет обидеть или унизить бывшего, она просто изучает этот вопрос сейчас и знает, о чем говорит.

Відео дня

По словам Виктории, она отпустила ситуацию и сейчас наслаждается своей жизнью. А за бывшего она не переживает, ведь тот в Киеве, "под юбкой у любовницы живет", а не на фронте.

Владимир Ращук Фото: Instagram

Будет суд

8 июня состоится суд по разводу звезд.

"Я думаю, что это будет очень тяжелый суд. Я стану на защиту себя, своего достоинства и чести", — говорит Виктория.

Актриса сначала хотела, чтобы Владимир общался с сыном, но теперь передумала, ведь ребенок, по ее мнению, должен расти в атмосфере уважения и любви к маме.

В частности, Ращук оставил жене недостроенный дом, но у Виктории пока нет возможности делать там ремонтные работы.

Владимир Ращук с женой и сыном Фото: Instagram

Развод Ращука

Недавно стало известно о разводе Владимира и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле актер-воин публично признался, что влюбился, а проблемы в браке начались во время беременности жены.

Впоследствии свое слово сказала и Виктория, отметив, что во время беременности сыном Яремой пережила тяжелый период. По ее словам, Ращук в то время начал отношения с другой женщиной. Несколько раз она прощала мужа, но тот все равно возвращался к любовнице, которую знает около 20 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Владимир Ращук признался, почему на самом деле крестины его 7-месячного сына Яремы прошли без него.

Украинский актер и военный признался, что сейчас влюблен.

Кроме того, Виктория Билан-Ращук впервые публично рассказала о причинах развода.