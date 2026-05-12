Актер-воин отреагировал на обвинения жены в измене: "Я влюблен"

Украинский актер-воин Владимир Ращук не хочет глубоко комментировать интервью своей еще официальной жены Виктории, в котором женщина обвинила того в изменах во время ее беременности.

Звезда фильма "Каховский объект" дал комментарий о личной жизни для ЖВЛ.

Ращук об обвинениях в изменах

Актер говорит, что после интервью Виктории, с которой они еще официально не развелись, ему написали 16 журналистов с просьбой о комментарии.

"Я не комментирую это. Дела двоих касаются только двоих. Я не хочу опускаться до этого уровня. Оно все закончится, мы станем неинтересны. Что от этого выиграю, я не знаю. Доказывать мне, что где-то там правда, где-то неправда — я не буду... Да, я много накосячил, да, я сделал много дер*ма. Но как уходят мужчины, все же их хейтят, оставляют все и уходят. Поэтому моя совесть абсолютно чиста. И самое главное, что у меня есть сын. Это мой основной фокус. За него я борюсь, для меня это сейчас главный мотив", — признался Владимир.

Воин говорит, что у него был счастливый брак.

"Он закончился. У меня родился замечательный сын. Сейчас я в фантастических отношениях. Я влюблен, я люблю", — заверил Ращук.

Владимир Ращук и Виктория Билан-Ращук Фото: Instagram

Развод Ращука

Недавно стало известно о разводе Владимира Ращука и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле воин признался в интервью, что влюбился, а проблемы в браке якобы начались именно во время беременности жены.

Впоследствии свое слово сказала и сама Виктория. Она отметила, что во время беременности сыном Яремой пережила очень тяжелый период. Ращук в то время начал отношения с другой женщиной. Несколько раз Билан прощала мужа, но тот, по ее словам, все равно возвращался к любовнице.

Пока же они официально еще не разведены. А Ращук, по словам Виктории, 15 тысяч гривен дает на ребенка ежемесячно.

