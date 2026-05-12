Актор-воїн відреагував на звинувачення дружини у зраді: "Я закоханий"

Український актор-воїн Володимир Ращук не хоче глибоко коментувати інтерв'ю своєї ще офіційної дружини Вікторії, у якому жінка звинуватила того в зрадах під час її вагітності.

Зірка фільму "Каховський обʼєкт" дав коментар про особисте життя для ЖВЛ.

Ращук про звинувачення в зрадах

Актор каже, що після інтервʼю Вікторії, з якою вони ще офіційно не розлучилися, йому написали 16 журналістів з проханням про коментар.

"Я не коментую це. Справи двох стосуються тільки двох. Я не хочу опускатися до цього рівня. Воно все закінчиться, ми станемо нецікаві. Що від цього виграю, я не знаю. Доказувати мені, що десь там правда, десь неправда — я не буду… Да, я багато накосячив, да, я зробив багато ла*на. Але як йдуть чоловіки, всі ж їх хейтять, залишають все і йдуть. Тому моя совість абсолютно чиста. І найголовніше, що в мене є син. Це мій основний фокус. За нього я борюсь, для мене це зараз головний мотив", — зізнався Володимир.

Воїн каже, що в нього був щасливий шлюб.

"Він закінчився. В мене народився чудовий син. Зараз я у фантастичних стосунках. Я закоханий, я люблю", — запевнив Ращук.

Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук Фото: Instagram

Розлучення Ращука

Нещодавно стало відомо про розлучення Володимира Ращука та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні воїн зізнався в інтервʼю, що закохався, а проблеми у шлюбі начебто почалися саме під час вагітності дружини.

Згодом своє слово сказала і сама Вікторія. Вона зазначила, що під час вагітності сином Яремою пережила дуже важкий період. Ращук у той час почав стосунки з іншою жінкою. Кілька разів Білан пробачала чоловіка, але той, за її словами, усе одно повертався до коханки.

Наразі ж вони офіційно ще не розлучені. А Ращук, за словами Вікторії, 15 тисяч гривень дає на дитину щомісяця.

