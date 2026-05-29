"Під спідницею в коханки": колишня актора-воїна заговорила про його нові стосунки (фото)

Українська акторка театру та кіно Вікторія Білан-Ращук розповіла, як живе після болючого розставання з актором-воїном Володимиром Ращуком та його зрад.

Артистка заговорила про етапи розриву з батьком свого маленького сина Яреми в інтервʼю "РБК-Україна".

Колишня Ращука про їхній розрив

Білан не вважає, що війна стала каталізатором змін у поведінці Володимира.

"Я так думала. Бо мені ці думки навʼязали. Мені розказали, що це війна, це зміни, ПТСР, мені навʼязували ці думки. Зараз я так не вважаю… Я просто цього або не помічала, або настільки кохала, що не хотіла помічати. Але я зараз точно можу сказати: я жила з абсолютним, стовідсотковим нарцисом", — запевнила акторка.

Жінка наголосила, що не хоче образити чи принизити колишнього, вона просто вивчає це питання зараз і знає, про що говорить.

За словами Вікторії, вона відпустила ситуацію і наразі насолоджується своїм життям. А за колишнього вона не переймається, адже той у Києві, "під спідницею в коханки живе", а не на фронті.

Володимир Ращук

Буде суд

8 червня відбудеться суд щодо розлучення зірок.

"Я думаю, що це буде дуже важкий суд. Я стану на захист себе, своєї гідності і честі", — каже Вікторія.

Акторка спершу хотіла, щоб Володимир спілкувався із сином, але тепер передумала, адже дитина, на її думку, має рости в атмосфері поваги та любові до мами.

Зокрема, Ращук залишив дружині недобудований будинок, але у Вікторії наразі немає можливості робити там ремонтні роботи.

Володимир Ращук з дружиною та сином

Розлучення Ращука

Нещодавно стало відомо про розлучення Володимира та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні актор-воїн публічно зізнався, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.

Згодом своє слово сказала і Вікторія, зазначивши, що під час вагітності сином Яремою пережила важкий період. За її словами, Ращук у той час почав стосунки з іншою жінкою. Кілька разів вона пробачала чоловіка, але той усе одно повертався до коханки, яку знає близько 20 років.

