Відомий актор-воїн після скандального розлучення не прийшов на хрестини сина: що сталося

Український актор і військовий Володимир Ращук зізнався, чому насправді хрестини його 7-місячного сина Яреми пройшли без нього.

Зірка фільму "Каховський обʼєкт" сказав у коментарі "Ранку у великому місті", що колишня дружина Вікторія йому нічого не сказала про сімейні плани.

Хрестини сина Ращука

"Це тема табу. Цю тему не піднімаю. Це все вона сама зробила, я не присутній був. Це все зробили без мене. Я навіть не знав, що це відбувається", — зізнався актор, який спершу взагалі не хотів коментувати особисте.

На уточнення, чи вони разом з Вікторією обирали хрещених батьків для маленького Яреми, Володимир сказав, що ні.

Вікторія Білан із сином Яремою Фото: Instagram

Розлучення Ращука

Нещодавно стало відомо про розлучення Володимира Ращука та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні актор публічно зізнався, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися саме під час вагітності дружини.

Згодом своє слово сказала жінка. Вікторія зазначила, що під час вагітності сином пережила дуже важкий період. За її словами, Ращук у той час почав стосунки з іншою жінкою. Кілька разів вона пробачала чоловіка, але той усе одно повертався до коханки, яку знає вже 20 років.

Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук із сином Фото: Instagram

