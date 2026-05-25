Известный актер-воин после скандального развода не пришел на крестины сына: что произошло
Украинский актер и военный Владимир Ращук признался, почему на самом деле крестины его 7-месячного сына Яремы прошли без него.
Звезда фильма "Каховский объект" сказал в комментарии "Утру в большом городе", что бывшая жена Виктория ему ничего не сказала о семейных планах.
Крестины сына Ращука
"Это тема табу. Эту тему не поднимаю. Это все она сама сделала, я не присутствовал был. Это все сделали без меня. Я даже не знал, что это происходит", — признался актер, который сначала вообще не хотел комментировать личное.
На уточнение, выбирали ли они вместе с Викторией крестных родителей для маленького Яремы, Владимир сказал, что нет.
Развод Ращука
Недавно стало известно о разводе Владимира Ращука и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле актер публично признался, что влюбился, а проблемы в браке начались именно во время беременности жены.
Впоследствии свое слово сказала женщина. Виктория отметила, что во время беременности сыном пережила очень тяжелый период. По ее словам, Ращук в то время начал отношения с другой женщиной. Несколько раз она прощала мужа, но тот все равно возвращался к любовнице, которую знает уже 20 лет.
