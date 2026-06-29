37-річний блогер закрутив роман із 18-річною: за нього неочікувано "вписалась" Соловій

Відомий український хімік, науковець та популярний блогер Гліб Репіч опинився в центрі гучного скандалу після публікації романтичного селфі зі своєю новою юною обраницею Дариною. Цей допис спровокував потужну хвилю хейту з боку підписників, які жорстко розкритикували пару через значну різницю у віці та звинуватили чоловіка у невідповідній поведінці.

Конфлікт спалахнув у коментарях під спільною фотографією закоханих в Instagram, яку Гліб підписав словами "Люблю тебе, моя малюпусічка". Реакція аудиторії виявилася миттєвою та безкомпромісною. Багато користувачів відкрито обурилися таким союзом, називаючи дівчину "дитиною", а самі стосунки — "справжнім крінжем та проявом девіантної поведінки".

Гліб Репіч зустрічається з 18-річною дівчиною Фото: Instagram

Деякі жінки припустили, що дорослий чоловік свідомо обирає значно молодшу партнерку через власну невпевненість, адже такою дівчиною нібито простіше маніпулювати, контролювати її та нав'язувати свої правила.

До дискусії долучилися навіть спеціалісти, які спробували розібрати ситуацію з наукової точки зору. Зокрема, сексолог під ніком @konovalova.sexspace наголосила на біологічних факторах дорослішання.

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"Я, як сексолог, можу сказати, що у 18 років префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за оцінку ризиків, довгострокове планування та емоційну регуляцію, ще лише формується!!!! Бо цей процес завершується ближче до 25 років. 18-річна людина це вчорашній підліток, який тільки починає процес сепарації та пошуку себе у світі", — зазначила експертка.

Відповідь блогера

Сам Гліб Репіч вирішив не терпіти критику мовчки й виступив із різкою заявою, підтвердивши, що його коханій дійсно виповнилося 18 років і вони абсолютно щасливі разом.

Проте блогер поскаржився, що ситуація вийшла з-під контролю, адже основний удар обурених користувачів припав не на нього, а на його дівчину. Через масові скарги Instagram-сторінку дівчини заблокували, що викликало у Рєпіча неабияку лють. Він назвав таких коментаторів "підлими гнидами".

Неочікувана підтримка від зірки шоу-бізнесу

Попри тотальний осуд, знайшлися й ті, хто став на захист закоханих. Досить несподівано у коментарях з'явилася відома українська співачка Христина Соловій, яка закликала пару берегти свої почуття. Вона порадила Глібу та Дарині просто бути щасливими й абсолютно нікому нічого не пояснювати, на що блогер відповів щирою подякою та смайликами-сердечками.

Христина Соловій підтримала Гліба Репіча у його стосунках Фото: Instagram

Варто зазначити, що сама виконавиця раніше також неодноразово потрапляла в поле зору преси через свої романтичні стосунки з чоловіками, які були старшими за неї.

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