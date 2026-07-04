Украинка, которая старше своего мужа на 28 лет, "разорвала" сеть (видео)

53-летняя женщина по имени Оксана воспитывает двоих детей от своего возлюбленного Сергея, которому 24 года. Они живут в Виннице.

Блогерша Ангелина Пичик "застала" пару посреди улицы и задала им свои вопросы.

Женщина старше мужа на 28 лет

"Между нами 28 лет. Да, мы пара", — сказала Оксана.

Они познакомились на мастер-классе по ораторскому искусству. Тогда Сергею было 18, а его избраннице — 47.

"Когда он впервые подошел и попытался меня поцеловать, я сказала: "Чувак, ты слишком маленький". А он так и стоял и ответил: "Я уже взрослый, мне уже практически 19 лет", — вспоминает женщина.

По словам Оксаны, она тогда была замужем уже 30 лет.

"У меня была семья. Всё было хорошо. У меня есть сын, который на 6 лет старше мужа", — говорит она.

Сын прекрасно отнесся к новым отношениям мамы.

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"Никогда не думал, что смогу называть папу "малой“, — говорил он.

Интересно, что мама Сергея на полгода моложе его возлюбленной, а папа — на 6 лет моложе мамы.

Сергей сообщил родителям о свадьбе уже после медового месяца, и те отнеслись к этому "нормально".

В частности, пара не реагирует на хейт.

"Я не ставлю перед собой цель дожить до старости с кем-то. Я ставлю перед собой цель прожить яркую жизнь, и Сергей для этого идеально подходит", — говорит Оксана.

Суррогатная мать родила им двоих детей. Оксана была беременна двойней, но не смогла выносить детей.

Женщина — бизнес-коуч, а мужчина занимается детьми.

Женщина старше мужа на 28 лет

"Меня это вполне устраивает. Оксана зарабатывает больше, поэтому с этой точки зрения это логично", — говорит Сергей.

В Виннице они тратят на семью не менее 5 тысяч долларов.

Реакция сети

В комментариях люди выразили свою поддержку супругам:

"Никто не должен осуждать эту пару. Они живут так, как хотят, не причиняя вреда окружающим".

"Класс, круто!!! Искреннее признание героини — прожить яркую жизнь, не обращая внимания на мнение других, — это роскошь, которую мало кто может себе позволить!"

"Счастье не знает возраста! Вы замечательные!"

"Невероятная пара, счастья им на долгие годы и любви"

Были и комментарии с критикой:

"40-летний химик и 18-летняя Дарина — это просто кошмар. Женщина 53 лет и парень 24 лет — счастья и любви. Люди, ну вы же клоуны. Это ненормально".

"Внесу ложку дегтя в эти медовые комментарии. Никогда не пойму таких женщин! От одной только мысли, что я могу быть с парнем, который в возрасте моего сына, мне становится плохо".

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