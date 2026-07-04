Українка, старша за свого чоловіка на 28 років, "розірвала" мережу (відео)

53-річна жінка на імʼя Оксана виховує двох дітей від свого коханого Сергія, якому 24 роки. Вони живуть у Вінниці.

Блогерка Ангеліна Пичик "зловила" пару посеред вулиці та поставила свої питання.

Жінка старша за чоловіка на 28 років

"Між нами 28 років. Так, ми пара", — сказала Оксана.

Вони познайомилися на майстер-класі з ораторського мистецтва. Тоді Сергію було 18, а його обраниці — 47.

"Перший раз, коли він підійшов, постарався мене поцілувати, я сказала: "Чувак, ти занадто малий". А він такий став і сказав: "Я вже дорослий, мені вже практично 19 років", — пригадує жінка.

За словами Оксани, вона тоді була 30 років заміжня.

"Була сімʼя. Все було добре. В мене є син, який на 6 років старший за чоловіка", — каже вона.

Син прекрасно прийняв нові стосунки мами.

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"Ніколи не думав, що зможу тата називати "малий", — казав він.

Цікаво, що мама Сергія на пів року молодша за його кохану, а тато — на 6 років за маму.

Сергій повідомив батькам про одруження вже після весільної подорожі, а ті відреагували "нормально".

Зокрема, пара на хейт не реагує.

"Я не ставлю мету з кимось зустріти старість. Я ставлю мету прожити яскраво життя і Сергій для цього прекрасний", — каже Оксана.

Сурогатна мама народила їм двох дітей. Оксана була вагітна двійнею, але не змогла їх виносити.

Жінка — бізнес-коуч, а чоловік займається дітьми.

Жінка старша за чоловіка на 28 років

"Мене цілком влаштовує. Оксана більше заробляє, тому з цієї точки зору це логічно", — каже Сергій.

Вони у Вінниці витрачають на родину не менше 5 тисяч доларів.

Реакція мережі

У коментарях люди висловили свою підтримку подружжю:

"Ніхто не має засуджувати цю пару. Вони живуть так, як вони хочуть, не ображаючи людей навколо".

"Клас, круті!!! Щире зізнання героїні — прожити яскраве життя, не оглядаючись на думку інших, це розкіш, яку мало хто може собі дозволити!"

"Щастя на має віку! Ви чудові!"

"Неймовірна пара, щастя їм на довгі роки і кохання"

Були й коментарі з критикою:

"40 річний хімік і 18 річна Дарина крінж. Жінка, якій 53, і пацан, якому 24 — щастя і любові. Люди, ну ви клоуни. Це не ок".

"Внесу ложку дьогтю в ці медові коментарі. Ніколи не зрозумію таких жінок! Від одної думки, що я можу бути з хлопцем роками мого сина, мені стає погано".

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