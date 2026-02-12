Київська бабуся "розірвала" мережу запальними танцями (відео)
У Києві люди влаштовують дискотеки через відсутність світла після російських обстрілів — на Київському "морі", Троєщині і не тільки. На одну з таких вечірок прийшла і бабуся, яка влаштувала перформанс, як потрібно насолоджуватися життям.
Відео поділилася в Instagram одна з гостей дискотеки, зібравши купу компліментів головній героїні ролика.
Бабуся станцювала на дискотеці в Києві
"Пишуть, що старенькі мерзнуть. Тільки не під запальні сети @mr.divibe @yurazvonar! Бо вік — це не цифри. Вік — це вогонь у серці!" — написала авторка відео.
На ньому можна побачити бабусю-киянку, одягнену в теплий зимовий одяг. Вона демонструвала жваві рухи, чим тішила публіку навколо і згодом користувачів мережі. Українці наголосили, що вік — лише в паспорті, а душа ніколи не старіє.
Реакція мережі
У коментарях люди дуже тепло відреагували на запальні танці бабусі:
- "Це не старенькі, а люди з досвідом і життєвою харизмою. Ми теж так запалювати будемо".
- "Паспорт старіє, а душа танцює!".
- "Бабуся дасть фору ще й молоді. Живчик! І відпочила морально і зарядилася позитивом. Клас!".
- "Яка жіночка!".
- "Супер мені так подобається такі люди, їм вже пофігу на все, нема такого, що подумають, що скажуть люди".
- "Яка класнюча".
- "Якщо наші українські матусі і бабусі такі позитивні і енергійні, ми обовʼязково переможемо".
