"Українська Шанель": 91-річна бабуся розірвала мережу своїм стилем (фото)

бабуся розірвала мережу своїм стилем
Бабуся розірвала мережу своїм стилем | Фото: колаж Фокус

Українка показала стильну бабусю, яку зустріла просто на вулиці. Авторка вірусного відео назвала її неймовірно гарною та дизайнером-стилістом.

Бабусі вже 91 рік. За молодості вона не встигла повноцінно носити свої красиві вбрання, бо була зайнята роботою і носила уніформу. Ролик з нею показала користувачка мережі в TikTok.

Стильна бабуся

Чому не носила цей одяг раніше

"А де ви берете своє вбрання?" — запитала авторка відео.

"То вже давнішнє. Ну, я черговою по станції працювала, то в формі ходила, а плаття всякі, костюми висять. Бачиш, там моль їсть", — відповіла пенсіонерка та подякувала за компліменти.

Відео з бабусею набрало вже понад 385 тисяч переглядів. А люди в коментарях засипають перехожу компліментами:

  • "Це моя сусідка. Вона настільки елегантна, кожного дня в новому вбранні. Завжди нею любуюся, речі хоч і давні, але навіть в кіно таких не побачиш".
  • "Я чогось разревілася".
  • "Наша українська Шанель".
  • "Сльози на очах! Ця жінка викликає захоплення! Таких людей треба берегти та на руках носити!".
  • "Зичу всім жінкам встигнути проносити свої сукні…час тратимо на роботу, дітей…буденний клопіт, а про себе забуваємо…Сьогодні вдягну свою літню сукню і піду просто по хліб".

