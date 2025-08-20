"Українська Шанель": 91-річна бабуся розірвала мережу своїм стилем (фото)
Українка показала стильну бабусю, яку зустріла просто на вулиці. Авторка вірусного відео назвала її неймовірно гарною та дизайнером-стилістом.
Бабусі вже 91 рік. За молодості вона не встигла повноцінно носити свої красиві вбрання, бо була зайнята роботою і носила уніформу. Ролик з нею показала користувачка мережі в TikTok.
Чому не носила цей одяг раніше
"А де ви берете своє вбрання?" — запитала авторка відео.
"То вже давнішнє. Ну, я черговою по станції працювала, то в формі ходила, а плаття всякі, костюми висять. Бачиш, там моль їсть", — відповіла пенсіонерка та подякувала за компліменти.
Відео з бабусею набрало вже понад 385 тисяч переглядів. А люди в коментарях засипають перехожу компліментами:
- "Це моя сусідка. Вона настільки елегантна, кожного дня в новому вбранні. Завжди нею любуюся, речі хоч і давні, але навіть в кіно таких не побачиш".
- "Я чогось разревілася".
- "Наша українська Шанель".
- "Сльози на очах! Ця жінка викликає захоплення! Таких людей треба берегти та на руках носити!".
- "Зичу всім жінкам встигнути проносити свої сукні…час тратимо на роботу, дітей…буденний клопіт, а про себе забуваємо…Сьогодні вдягну свою літню сукню і піду просто по хліб".
