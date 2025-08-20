"Українська Шанель": 91-річна бабуся розірвала мережу своїм стилем (фото)

Українка показала стильну бабусю, яку зустріла просто на вулиці. Авторка вірусного відео назвала її неймовірно гарною та дизайнером-стилістом.

Related video

Бабусі вже 91 рік. За молодості вона не встигла повноцінно носити свої красиві вбрання, бо була зайнята роботою і носила уніформу. Ролик з нею показала користувачка мережі в TikTok.

Стильна бабуся

Чому не носила цей одяг раніше

"А де ви берете своє вбрання?" — запитала авторка відео.

"То вже давнішнє. Ну, я черговою по станції працювала, то в формі ходила, а плаття всякі, костюми висять. Бачиш, там моль їсть", — відповіла пенсіонерка та подякувала за компліменти.

Відео з бабусею набрало вже понад 385 тисяч переглядів. А люди в коментарях засипають перехожу компліментами:

"Це моя сусідка. Вона настільки елегантна, кожного дня в новому вбранні. Завжди нею любуюся, речі хоч і давні, але навіть в кіно таких не побачиш".

"Я чогось разревілася".

"Наша українська Шанель".

"Сльози на очах! Ця жінка викликає захоплення! Таких людей треба берегти та на руках носити!".

"Зичу всім жінкам встигнути проносити свої сукні…час тратимо на роботу, дітей…буденний клопіт, а про себе забуваємо…Сьогодні вдягну свою літню сукню і піду просто по хліб".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка показала легкий спосіб приготування вареників з маком. Відео набрало близько мільйона переглядів.

92-річна бабуся в традиційному вбранні підкорила мережу.

Крім того, львівський блогер Ніколас Карма "зловив" на вулицях міста дівчину, яка ніде не працює та не навчається, запитавши її про вартість образу.