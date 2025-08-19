"Це дуже смачно": у мережі завірусився рецепт вареників з маком (фото)
Українка показала легкий спосіб приготування вареників з маком. Відео набрало близько мільйона переглядів, а люди в коментарях активно його обговорюють.
Авторка поділилася рецептом традиційної для української кухні страви. На приготування загалом піде близько пів години.
Рецепт вареників з маком
Для тіста в просіяне борошно додаємо мак, цукор, яйце, воду і замішуємо мʼяке тісто. Залишаємо його на 20 хвилин.
Начинка: змішуємо кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор та одне яйце.
Коли тісто "відпочине", розкачуємо його, вирізаємо кружечки, закладаємо начинку та формуємо вареники.
Вареники можна приготувати одразу або ж зберігати в морозилці і зварити тоді, коли буде потрібно.
Варимо їх у киплячій воді: після того, як вареники спливли, варимо ще 3-4 хвилини. Подавати страву варто з маслом та сметаною.
"Це дуже смачно, тому готуйте обовʼязково", — каже авторка відео.
Ролик набрав уже майже мільйон переглядів. Люди в коментарях часто погоджуються з тим, що рецепт вдалий:
- "Щось незвично, треба спробувати".
- "Добавте ще кураги до сиру. В ресторані такі робили".
- "Готувала, смачно, дякую".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ольга Сумська поділилась рецептом найсмачнішого варення з мінімумом цукру.
- Королівська родина Великої Британії відкрила вакансію су-шефа, який працюватиме в монарших резиденціях.
Крім того, столична кондитерська продає торт, задекорований у формі популярної іграшки Лабубу за 13 тисяч гривень.