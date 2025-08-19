"Це дуже смачно": у мережі завірусився рецепт вареників з маком (фото)

Українка показала легкий спосіб приготування вареників з маком. Відео набрало близько мільйона переглядів, а люди в коментарях активно його обговорюють.

Авторка поділилася рецептом традиційної для української кухні страви. На приготування загалом піде близько пів години.

Рецепт вареників з маком

Для тіста в просіяне борошно додаємо мак, цукор, яйце, воду і замішуємо мʼяке тісто. Залишаємо його на 20 хвилин.

Начинка: змішуємо кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор та одне яйце.

Коли тісто "відпочине", розкачуємо його, вирізаємо кружечки, закладаємо начинку та формуємо вареники.

Українка поділилася рецептом вареників Фото: Скріншот TikTok

Вареники можна приготувати одразу або ж зберігати в морозилці і зварити тоді, коли буде потрібно.

Українка поділилася рецептом вареників з маком Фото: Скріншот TikTok

Варимо їх у киплячій воді: після того, як вареники спливли, варимо ще 3-4 хвилини. Подавати страву варто з маслом та сметаною.

Вареники подаємо з маслом Фото: Скріншот TikTok

"Це дуже смачно, тому готуйте обовʼязково", — каже авторка відео.

Ролик набрав уже майже мільйон переглядів. Люди в коментарях часто погоджуються з тим, що рецепт вдалий:

"Щось незвично, треба спробувати".

"Добавте ще кураги до сиру. В ресторані такі робили".

"Готувала, смачно, дякую".

