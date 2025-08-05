Королівська кухня в пошуках фахівця: які вимоги і що доведеться готувати

Королівська родина Великої Британії відкрила вакансію су-шефа, який працюватиме в королівських резиденціях і відповідатиме за приготування страв для короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Новому працівнику доведеться опанувати як класичні, так і улюблені рецепти монарха, зокрема пиріг із фазаном і запечені яйця з сиром.

Related video

Як повідомляє What's The Jam, су-шеф стане частиною кухарської бригади, яка обслуговує прийоми, офіційні події та повсякденні обіди у Букінгемському палаці й інших королівських маєтках. Робочий графік передбачає 45 годин на тиждень, з понеділка по неділю, із ротацією між локаціями.

Згідно з оголошенням, кандидат буде відповідальним за планування меню, роботу з високоякісними інгредієнтами, а також за адаптацію страв до формату різних подій – від офіційних банкетів до внутрішніх обідів для персоналу. У тексті вказано, що акцент робиться на використанні місцевих і сезонних продуктів.

"Приєднавшись до висококваліфікованої команди, ви працюватимете пліч-о-пліч із колегами, щоби створювати страви найвищого рівня", – ідеться в описі вакансії.

Також зазначається, що су-шеф повинен тісно співпрацювати з головним кухарем у питаннях оформлення замовлень, контролю запасів і розробки нових страв. Очікується, що кандидат активно залучатиметься до навчання молодших кухарів, передаючи досвід у всіх аспектах кухні – від технології приготування до організації процесу.

"Завдяки навчанню та постійній підтримці, які є частиною нашої робочої культури, ви зможете розвивати професійні навички", – додається в оголошенні.

Заробітна плата не конкретизується, однак описується як 'конкурентна з урахуванням переваг і бонусів'.

Нагадаємо, у 2020 році резиденція Кларенс-Гаус повідомляла, що король Чарльз ІІІ віддає перевагу на сніданок запеченим яйцям із сиром, хоча іноді обирає ситніші страви, зокрема пиріг із фазаном або ризотто.

Як повідомляв Фокус, король Великої Британії придбав маєток за мільйони доларів, щоб захистити дружину.

Фокус також писав, чому король Чарльз ІІІ регулярно відвідує Тауер.