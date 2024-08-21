Стара традиція: чому король Чарльз ІІІ регулярно відвідує Тауер (фото)

У багатьох людей по всьому світу є свої унікальні та непідвладні часу традиції, і король Великої Британії — не виняток.

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Щодо вшанування старих забобонів, то король Чарльз ІІІ дотримується унікальної традиції, щоб принести удачу королівській родині Великої Британії. Монарх регулярно відвідує Тауер і доглядач воронів Майкл Чендлер розповів, чому він це робить, пише Telegraph.

У короля Чарльза є абсолютно унікальний підхід до забезпечення процвітання Великої Британії під час його правління. Дотримуючись давньої традиції, король Карл регулярно відвідує Тауер з одного особливого забобону.

Фортеця Тауер Фото: Вiкiпедiя

Майкл Чендлер поділився, що монарх полюбляє відвідувати круків, які живуть у Тауері, оскільки вони традиційно є символом удачі. За словами доглядача, Чарльз ІІІ регулярно перевіряє стан воронів в історичній фортеці. "Вони служать Його Величності так само, як і ми, охоронці короля", — сказав Майкл про птахів, додавши, що король "регулярно перевіряє їх, як і його мати (Єлизавета ІІ. — Ред.)".

Ворони в лондонській фортеці Тауер Фото: Getty Images

Крім того, король отримує щорічний звіт, у якому детально описуються всі аспекти життя пернатих. Як доглядач воронів, Чендлер керує командою з чотирьох осіб, що відповідають за годування, догляд і спостереження за птахами. Ветеран Іраку та Афганістану не виявляв особливого інтересу до птахів, поки 14 років тому не прибув до Тауера. "Спочатку мене привабила легенда про ворон, а потім, коли я опинився тут і побачив їх, попрацював серед них… Це було просто природно — залишитися. Я закохався у воронів. Вони особистості, вони персонажі, як і ми", — розповів Майкл.

Майкл Чендлер — доглядач воронів у Тауері Фото: Getty Images

У Тауері зазвичай мешкають щонайменше шість воронів. Більшість із них були виведені й вирощені у фортеці, тож не жили в дикій природі. У птахів одне крило обрізане, щоб вони не змогли полетіти. Їх тримають на спеціальній дієті з мишей, курчат, щурів і різного сирого м'яса. Як особливе частування їм дають печиво, просочене кров'ю.

Особливо воронів шанував британський король Карл II, який правив з 1649-го до 1651 року. Попередник Чарльза був першим монархом, який наказав утримувати воронів у Тауері. За місцевою легендою, якщо птахи коли-небудь покинуть історичне місце, то й фортеця, і королівство впадуть.

Нагадаємо, 24 червня колишній службовець короля розповів про характер Чарльза ІІІ. Монарх іноді може проявити свій "жахливий" характер, але він "абсолютно не монстр".