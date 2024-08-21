Старая традиция: для чего король Чарльз ІІІ регулярно посещает Тауэр (фото)

У многих людей по всему миру есть свои уникальные и неподвластные времени традиции, и король Великобритании — не исключение.

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Что касается почтения старых суеверий, то король Чарльз ІІІ следует уникальной традиции, чтобы принести удачу королевской семье Великобритании. Монарх регулярно посещает Тауэр и смотритель воронов Майкл Чендлер рассказал, почему он это делает, пишет Telegraph.

У короля Чарльза есть совершенно уникальный подход к обеспечению процветания Великобритании во время его правления. Следуя древней традиции, король Карл регулярно посещает Тауэр по одному особенному суеверию.

Крепость Тауэр Фото: Википедия

Майкл Чендлер поделился, что монарх любит навещать воронов, живущих в Тауэре, поскольку они традиционно являются символом удачи. По словам смотрителя, Чарльз ІІІ регулярно проверяет состояние воронов в исторической крепости. "Они служат Его Величеству так же, как и мы, телохранители короля", — сказал Майкл о птицах и добавил, что король "регулярно проверяет их, как и его мать (Елизавета ІІ. — Ред.)".

Вороны в лондонской крепости Тауэр Фото: Getty Images

Кроме того, король получает ежегодный отчет, в котором подробно описываются все аспекты жизни пернатых. Как смотритель воронов, Чендлер управляет командой из четырех человек, отвечающих за кормление, уход и наблюдение за птицами. Ветеран Ирака и Афганистана не проявлял особого интереса к птицам, пока 14 лет назад прибыл в Тауэр. "Изначально меня привлекла легенда о воронах, а затем, когда я оказался здесь и увидел их, поработал среди них… Это было просто естественно — остаться. Я влюбился в воронов. Они личности, они персонажи, как и мы", — рассказал Майкл.

Майкл Чендлер — смотритель воронов в Тауэре Фото: Getty Images

В Тауэре обычно обитает не менее шести воронов. Большинство из них были выведены и выращены в крепости, они не жили в дикой природе. У птиц одно крыло обрезано, чтобы они не смогли улететь. Их держат на специальной диете из мышей, цыплят, крыс и разного сырого мяса. В качестве особого угощения дают печенье, пропитанное кровью.

Особенно воронов чтил британский король Карл II, который, правил с 1649-го по 1651 год. Предшественник Чарльза был первым монархом, который приказал содержать воронов в Тауэре. Согласно местной легенде, если птицы когда-нибудь покинут историческое место, то и крепость, и королевство падут.

Напомним, 24 июня бывший служащий короля рассказал о характере Чарльза ІІІ. Монарх иногда может проявить свой "ужасный" характер, но он "совершенно не монстр".