Королевская кухня в поисках специалиста: какие требования и что придется готовить

Королевская семья Великобритании открыла вакансию су-шефа, который будет работать в королевских резиденциях и отвечать за приготовление блюд для короля Чарльза III и королевы Камиллы. Новому работнику придется освоить как классические, так и любимые рецепты монарха, в частности пирог с фазаном и запеченные яйца с сыром.

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Как сообщает What's The Jam, су-шеф станет частью поварской бригады, которая обслуживает приемы, официальные события и повседневные обеды в Букингемском дворце и других королевских поместьях. Рабочий график предполагает 45 часов в неделю, с понедельника по воскресенье, с ротацией между локациями.

Согласно объявлению, кандидат будет ответственным за планирование меню, работу с высококачественными ингредиентами, а также за адаптацию блюд к формату различных событий — от официальных банкетов до внутренних обедов для персонала. В тексте указано, что акцент делается на использовании местных и сезонных продуктов.

"Присоединившись к высококвалифицированной команде, вы будете работать бок о бок с коллегами, чтобы создавать блюда высочайшего уровня", — говорится в описании вакансии.

Также отмечается, что су-шеф должен тесно сотрудничать с главным поваром в вопросах оформления заказов, контроля запасов и разработки новых блюд. Ожидается, что кандидат будет активно привлекаться к обучению младших поваров, передавая опыт во всех аспектах кухни — от технологии приготовления до организации процесса.

"Благодаря обучению и постоянной поддержке, которые являются частью нашей рабочей культуры, вы сможете развивать профессиональные навыки", — добавляется в объявлении.

Заработная плата не конкретизируется, однако описывается как 'конкурентная с учетом преимуществ и бонусов'.

Напомним, в 2020 году резиденция Кларенс-Гаус сообщала, что король Чарльз III предпочитает на завтрак запеченные яйца с сыром, хотя иногда выбирает более сытные блюда, в частности пирог с фазаном или ризотто.

Как сообщал Фокус, король Великобритании приобрел поместье за миллионы долларов, чтобы защитить жену.

Фокус также писал, почему король Чарльз ІІІ регулярно посещает Тауэр.