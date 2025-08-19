"Это очень вкусно": в сети завирусился рецепт вареников с маком (фото)
Украинка показала легкий способ приготовления вареников с маком. Видео набрало около миллиона просмотров, а люди в комментариях активно его обсуждают.
Автор поделилась рецептом традиционного для украинской кухни блюда. На приготовление в целом уйдет около получаса.
Рецепт вареников с маком
Для теста в просеянную муку добавляем мак, сахар, яйцо, воду и замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 20 минут.
Начинка: смешиваем творог, сахар, ванильный сахар и одно яйцо.
Когда тесто "отдохнет", раскатываем его, вырезаем кружочки, закладываем начинку и формируем вареники.
Вареники можно приготовить сразу или же хранить в морозилке и сварить тогда, когда будет нужно.
Варим их в кипящей воде: после того, как вареники всплыли, варим еще 3-4 минуты. Подавать блюдо стоит с маслом и сметаной.
"Это очень вкусно, поэтому готовьте обязательно", — говорит автор видео.
Ролик набрал уже почти миллион просмотров. Люди в комментариях часто соглашаются с тем, что рецепт удачный:
- "Что-то необычное, надо попробовать".
- "Добавьте еще кураги к сыру. В ресторане такие делали".
- "Готовила, вкусно, спасибо".
