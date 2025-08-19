"Это очень вкусно": в сети завирусился рецепт вареников с маком (фото)

Украинка показала легкий способ приготовления вареников с маком. Видео набрало около миллиона просмотров, а люди в комментариях активно его обсуждают.

Автор поделилась рецептом традиционного для украинской кухни блюда. На приготовление в целом уйдет около получаса.

Рецепт вареников с маком

Для теста в просеянную муку добавляем мак, сахар, яйцо, воду и замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 20 минут.

Начинка: смешиваем творог, сахар, ванильный сахар и одно яйцо.

Когда тесто "отдохнет", раскатываем его, вырезаем кружочки, закладываем начинку и формируем вареники.

Украинка поделилась рецептом вареников Фото: Скриншот TikTok

Вареники можно приготовить сразу или же хранить в морозилке и сварить тогда, когда будет нужно.

Украинка поделилась рецептом вареников с маком Фото: Скриншот TikTok

Варим их в кипящей воде: после того, как вареники всплыли, варим еще 3-4 минуты. Подавать блюдо стоит с маслом и сметаной.

Вареники подаем с маслом Фото: Скриншот TikTok

"Это очень вкусно, поэтому готовьте обязательно", — говорит автор видео.

Ролик набрал уже почти миллион просмотров. Люди в комментариях часто соглашаются с тем, что рецепт удачный:

"Что-то необычное, надо попробовать".

"Добавьте еще кураги к сыру. В ресторане такие делали".

"Готовила, вкусно, спасибо".

