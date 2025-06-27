Ручная работа: "Лабубу-торт" продают в Киеве за 13 тысяч гривен (фото)

Столичная кондитерская продает торт, задекорированный в форме популярной игрушки Лабубы. Заведение создает десерты на основе традиционных семейных рецептов — с большим количеством сливок и ягод.

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Видео с кулинарным шедевром появилось в Instagram, собрав большое количество просмотров, лайков и комментарии от зрителей, которые были поражены от увиденного.

"Этого маленького лесного монстрика с большими глазами, пушистыми ушами и широкой улыбкой создали наши мастерицы. Нежную медово-сметанковую начинку окутал шоколадный ганаш и пишмание! А дальше — стеки, скалки, молды, скальпели, пинцеты и кисти... и много часов кропотливой работы. Все — от ушек до пальчиков лап — вылеплено вручную!" — написали под роликом представители пекарни.

Отвечая на вопросы от потенциальных клиентов, они отметили, что полная стоимость такого торта весом 4 килограмма — 13 320 грн. Причем сам декор обошелся в 9 тысяч.

Что думают зрители?

"Я просто в шоке, какая красота";

"Вау, как красиво!";

"Это просто невероятно";

Торт в форме Лабубу Фото: Instagram

"Искусство";

"Как же быстро заполонила эта игрушка всех и даже торты, психологически я бы не покупала своему ребенку такой торт и игрушки";

"Ого. Сам персонаж не нравится, но ваша работа просто".

Ролик всего за день собрал более пяти тысяч лайков и много просмотров.

Напомним, ранее Фокус писал:

Что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.

Также мы рассказывали об украинке, которая получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Кроме того, продажи игрушек Лабубу бьют рекорды: производитель перегнал создателей Barbie и Transformers.