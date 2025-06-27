Ручна робота: "Лабубу-торт" продають у Києві за 13 тисяч гривень (фото)

Столична кондитерська продає торт, задекорований у формі популярної іграшки Лабуби. Заклад створює десерти на основі традиційних сімейних рецептів – з великою кількістю вершків та ягід.

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Відео з кулінарним шедевром з’явилося в Instagram, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарі від глядачів, які були вражені від побаченого.

"Цього маленького лісового монстрика з великими очима, пухнастими вухами та широкою усмішкою створили наші майстрині. Ніжну медово-сметанкову начинку оповив шоколадний ганаш і пішманіє! А далі – стеки, скалки, молди, скальпелі, пінцети й пензлі… і багато годин кропіткої роботи. Усе – від вушок до пальчиків лап — виліплено вручну!" — написали під роликом представники пекарні.

Відповідаючи на питання від потенційних клієнтів, вони зазначили, що повна вартість такого торта 4 кілограми завважки – 13 320 грн. При чому сам декор обійшовся у 9 тисяч.

Що думають глядачі?

"Я просто в шоці, яка краса";

"Вау, як гарно!";

"Це просто неймовірно";

Торт у формі Лабубу Фото: Instagram

"Мистецтво";

"Як же швидко заполонила ця іграшка всіх і навіть торти, психологічно я б не купувала своїй дитині такий торт та іграшки";

"Ого. Сам персонаж не подобається, але ваша робота просто".

Ролик всього за день зібрав понад п’ять тисяч вподобайок та багато переглядів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.

Також ми розповідали про українку, яка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Крім того, продаж іграшок Лабубу б'є рекорди: виробник перегнав творців Barbie та Transformers.