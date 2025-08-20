"Украинская Шанель": 91-летняя бабушка разорвала сеть своим стилем (фото)
Украинка показала стильную бабушку, которую встретила прямо на улице. Автор вирусного видео назвала ее невероятно красивой и дизайнером-стилистом.
Бабушке уже 91 год. По молодости она не успела полноценно носить свои красивые наряды, потому что была занята работой и носила униформу. Ролик с ней показала пользовательница сети в TikTok.
Почему не носила эту одежду раньше
"А где вы берете свои наряды?" — спросила автор видео.
"Это уже давнее. Ну, я дежурной по станции работала, то в форме ходила, а платья всякие, костюмы висят. Видишь, там моль ест", — ответила пенсионерка и поблагодарила за комплименты.
Видео с бабушкой набрало уже более 385 тысяч просмотров. А люди в комментариях засыпают прохожую комплиментами:
- "Это моя соседка. Она настолько элегантная, каждый день в новом наряде. Всегда ею любуюсь, вещи хоть и старые, но даже в кино таких не увидишь".
- "Я чего-то разрыдалась".
- "Наша украинская Шанель".
- "Слезы на глазах! Эта женщина вызывает восхищение! Таких людей надо беречь и на руках носить!".
- "Желаю всем женщинам успеть проносить свои платья ... время тратим на работу, детей ... будничные хлопоты, а о себе забываем ... Сегодня надену свое летнее платье и пойду просто за хлебом".
