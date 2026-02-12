Киевская бабушка "разорвала" сеть зажигательными танцами (видео)

В Киеве люди устраивают дискотеки из-за отсутствия света после российских обстрелов — на Киевском "море", Троещине и не только. На одну из таких вечеринок пришла и бабушка, которая устроила перформанс, как нужно наслаждаться жизнью.

Видео поделилась в Instagram одна из гостей дискотеки, собрав кучу комплиментов главной героине ролика.

Бабушка станцевала на дискотеке в Киеве

"Пишут, что старушки мерзнут. Только не под зажигательные сеты @mr.divibe @yurazvonar! Потому что возраст — это не цифры. Возраст — это огонь в сердце!" — написала автор видео.

На нем можно увидеть бабушку-киевлянку, одетую в теплую зимнюю одежду. Она демонстрировала оживленные движения, чем радовала публику вокруг и впоследствии пользователей сети. Украинцы отметили, что возраст — только в паспорте, а душа никогда не стареет.

Бабушка станцевала на дискотеке в Киеве

Реакция сети

В комментариях люди очень тепло отреагировали на зажигательные танцы бабушки:

Відео дня

"Это не старички, а люди с опытом и жизненной харизмой. Мы тоже так зажигать будем".

"Паспорт стареет, а душа танцует!".

"Бабушка даст фору еще и молодежи. Живчик! И отдохнула морально и зарядилась позитивом. Класс!".

"Какая женщина!".

"Супер мне так нравится такие люди, им уже пофигу на все, нет такого, что подумают, что скажут люди".

"Какая классная".

"Если наши украинские мамочки и бабушки такие позитивные и энергичные, мы обязательно победим".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогер Николас Карма "поймал" на улицах Львова мужчину, традиционно спросив, сколько стоит его look. Впрочем, не цены на вещи удивили публику, а теплое упоминание прохожего о бывшей.

Украинка показала стильную бабушку, которую встретила прямо на улице.

Кроме того, девушка без образования и работы показала образ за 17 тысяч грн, а украинцы начали шутить.