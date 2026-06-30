38-річний блогер, який закрутив роман з 18-річною, заговорив про дітей (фото)

38-річний відомий український хімік та популярний блогер Гліб Репіч на фоні скандалу щодо стосунків з 18-річною дівчиною вийшов на звʼязок та зізнався, що був би не проти дітей, але вони не планують цього в парі.

В Instagram Гліб та Дарина вирішили відповісти на запитання людей на фоні підвищеного інтересу до їхніх персон.

"Хімік" заговорив про дітей

"Будемо відповідати на ваші питання. Але спершу, до речі, питання, що в Даші зі здоровʼям. Тому що вчора дуже багато питали, чому ми пішли по лікарях. Насправді ми пішли, тому що треба перевіритися. Ми здавали купу аналізів, пройшли всіх спеціалістів, які її турбували, власне. Є такий нюанс, що в неї проблема зі щитовидкою і треба вияснити, що це", — сказав чоловік.

За словами Гліба, він піклується про неї, а в мережі потім пишуть зовсім інше.

Зокрема, пару запитали, чи планують вони дітей.

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"Я б відповіла сарказмом, але багато хто не зрозуміє. Ні, не плануємо. Ні одної", — сказала Дарина.

Сам блогер зізнався, що був би не проти.

"Якщо б дитина зʼявилася, то я б не відмовився. Але вона проти категорично. Так і живемо", — сказав він.

Зокрема, дівчина відповіла за запитання, що саме її привабило в Глібові. За її словами, це те, що він "розумний та не понтується".

Що писали під постом

"Ви серйозно думаєте, що почати зустрічатись із 17-річною дитиною, вашою студенткою, це нормально?"

Чому ви почали коментувати і залицятись до дівчини, коли їй було 16 років? (є фотодокази ваших коментарів). Як в принципі в голову прийшла ідея про стосунки з 17 річною дівчиною?"

"Що будете робити, якщо ваша дочка почне зустрічатися з 59-річним чоловіком?"

"Вона не моя студентка. Я не викладаю вже дуже давно. Так допомагав їй з предметом", — відповів блогер.

Були й коментарі з підтримкою пари: "Блін, люди, одна я не розумію, в чому суть претензій? Дівчині 18 років, доросла і повнолітня особа. Автор сторінки — молода, красива людина. Що тут такого дивного в цій парі, що всім потрібно до**ацця? Я не знаю, скільки років Глібу, але що для усіх тут прям осудливо? П.С. Красива пара, нехай будуть щасливі".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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