"Дивися, кому відповідаєш": Раміну розкритикували в мережі за захист Віри Брежнєвої (фото)

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай виступила на захист співачки Віри Брежнєвої та її кар'єри в РФ у коментарях через допис однієї з користувачок. Це спричинило скандал, адже ютуберка відповіла чинній військовій з лав ЗСУ.

Цією військовою виявилася Катерина Цимболинець, яка служить в ЗСУ з 2015 року та є командиркою патронатної служби однієї з бригад Сил оборони. Про це написала головна редакторка проєкту "Антоніна" Лєна Чиченіна в своєму Threads.

Раміна знялася у кліпі Віри Брежнєвої

"Святе правило — дивитися, кому відповідаєш у коментах. Раміна, захищаючи Вєру Брєжнєву, написала дівчині: "якби у вас були такі самі можливості як у Віри в РФ та гроші, які вона там заробляла, не знаю, як би ви вчинили", — пише журналістка.

Далі пані Чичеріна вказує, що дівчина, якій відписала ютуберка, була Катерина Цимболинець. Вона перебуває в лавах Сил оборони з 2015 року, а нині є командиркою патронатної служби 125 бригади ЗСУ.

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Раміна опинилася у центрі скандалу через допис на захист Віри Брежнєвої Фото: Cкриншот

У відповіді на коментар Раміни на захист співачки сама пані Цимболинець написала, що для неї війна почалась у 2014 році, а в 2015-му вона долучилася до війська, де перебуває дотепер.

Військова відповіла на закиди ютуберки щодо захисту співачки Віри Брежнєвої Фото: Cкриншот

"Лишатись в РФ 8 років, а потім різко почати співати соловʼїною, просто смішно. Враховуючи вашу позицію, дивно, що ви її підтримуєте", — написала пані Цимболинець.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про:

Згодом стало відомо, що Раміна відреагувала на критику коміка Віктора Розового.