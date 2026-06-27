"Смотри, кому отвечаешь": Рамину раскритиковали в сети за защиту Веры Брежневой (фото)
Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай выступила в защиту певицы Веры Брежневой и её карьеры в РФ в комментариях к посту одной из пользовательниц. Это вызвало скандал, ведь ютуберша ответила действующему военнослужащему из рядов ВСУ.
Этой военнослужащей оказалась Екатерина Цимболинец, которая служит в ВСУ с 2015 года и является командиром патронатной службы одной из бригад Сил обороны. Об этом написала главный редактор проекта "Антонина" Лена Чиченина в своём Threads.
"Святое правило — смотреть, кому отвечаешь в комментариях. Рамина, защищая Веру Брежневу, написала девушке: "Если бы у вас были такие же возможности, как у Веры в РФ, и деньги, которые она там зарабатывала, не знаю, как бы вы поступили", — пишет журналистка.
Далее г-жа Чиченина указывает, что девушка, которой ютуберша ответила, была Екатерина Цимболинец. Она служит в Силах обороны с 2015 года, а в настоящее время является командиром патронатной службы 125-й бригады ВСУ.
В ответ на комментарий Рамины в защиту певицы сама госпожа Цимболинец написала, что для неё война началась в 2014 году, а в 2015-м она поступила на военную службу, где находится до сих пор.
"Прожить в РФ 8 лет, а потом вдруг начать петь соловьиным голосом — это просто смешно. Учитывая вашу позицию, удивительно, что вы её поддерживаете", — написала г-жа Цимболинец.
Напомним, ранее "Фокус" сообщал о:
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Впоследствии стало известно, что Рамина отреагировала на критику комика Виктора Розового.