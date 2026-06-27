"Смотри, кому отвечаешь": Рамину раскритиковали в сети за защиту Веры Брежневой (фото)

Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай выступила в защиту певицы Веры Брежневой и её карьеры в РФ в комментариях к посту одной из пользовательниц. Это вызвало скандал, ведь ютуберша ответила действующему военнослужащему из рядов ВСУ.

Этой военнослужащей оказалась Екатерина Цимболинец, которая служит в ВСУ с 2015 года и является командиром патронатной службы одной из бригад Сил обороны. Об этом написала главный редактор проекта "Антонина" Лена Чиченина в своём Threads.

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"Святое правило — смотреть, кому отвечаешь в комментариях. Рамина, защищая Веру Брежневу, написала девушке: "Если бы у вас были такие же возможности, как у Веры в РФ, и деньги, которые она там зарабатывала, не знаю, как бы вы поступили", — пишет журналистка.

Далее г-жа Чиченина указывает, что девушка, которой ютуберша ответила, была Екатерина Цимболинец. Она служит в Силах обороны с 2015 года, а в настоящее время является командиром патронатной службы 125-й бригады ВСУ.

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Рамина оказалась в центре скандала из-за поста в защиту Веры Брежневой Фото: Cкриншот

В ответ на комментарий Рамины в защиту певицы сама госпожа Цимболинец написала, что для неё война началась в 2014 году, а в 2015-м она поступила на военную службу, где находится до сих пор.

Военная ответила на упреки ютуберши в связи с защитой певицы Веры Брежневой Фото: Cкриншот

"Прожить в РФ 8 лет, а потом вдруг начать петь соловьиным голосом — это просто смешно. Учитывая вашу позицию, удивительно, что вы её поддерживаете", — написала г-жа Цимболинец.

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