"Сказала — так": актриса Денисенко обручилась со скандальным бойфрендом (фото)

Актриса Наталья Денисенко сообщила об официальной помолвке со своим 37-летним бойфрендом Юрием Савранским. Влюбленная пара провела романтическую церемонию за границей, на фоне храма Аполлона. Актриса увидела аналогию между своей любовью и легендой о любви Марка Антония и Клеопатры.

Новая пара, которая вскоре планирует пожениться, принимает поздравления с помолвкой, написала Денисенко на своей странице в Instagram. Во время фотосессии актриса продемонстрировала всю гамму чувств, уместных во время признания в любви. На фото видно, как она растрогана, увидев Савранского на коленях, как удивляется неожиданному признанию, как с любовью принимает кольцо и радостно хвастается им перед сыном. Под серией фото и видео — почти 20 тыс. лайков и более 400 комментариев с поздравлениями.

Официальная дата помолвки — 25 июня, уточнила Наталья Денисенко. На видео — счастливая пара целуется и обнимается, а актриса тем временем показывает зрителям бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Відео дня

"Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она сказала ему "да". У храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра", — говорится в посте.

Обручение и фотосессия Денисенко и Савранского состоялись в храме Аполлона в городе Сиде в Турции. Под постом появились поздравления от украинских знаменитостей — Славы Дёмина, Ольги Сумской, Колы, Татьяны Решетник и других.

Скандал с Натальей Денисенко — Савранский на коленях Скандал с Натальей Денисенко — актриса принимает кольцо от Савранского Скандал с Натальей Денисенко — актриса показывает кольцо сыну Скандал с Натальей Денисенко — актриса демонстрирует кольцо

Отметим, что в истории о Марке Антонии и Клеопатре речь идет о любви, зародившейся между правителем Рима и царицей Египта в 30 году до н. э. Влюбленные прожили вместе несколько лет, а затем оба добровольно покончили с жизнью из-за недоразумения после провальной битвы: Марк Антоний бросился на меч, думая, что Клеопатра погибла, а Клеопатра умерла от змеиного яда.

Скандал с Натальей Денисенко — подробности

Наталья Денисенко — известная украинская актриса, которая в 2025 году развелась с мужем Андреем Фединчиком, служащим в ВСУ. Весной 2026 года актриса представила своего 37-летнего бойфренда Юрия Савранского, манекенщика. В июне разгорелся скандал, связанный с выездом Савранского за границу. Пользователи соцсетей, увидев 37-летнего украинца в Турции, поинтересовались, законно ли он выехал. В ответ влюбленная пара ответила, что всё произошло законно, поскольку у манекенщика есть отсрочка. На каком основании Савранский получил отсрочку, не уточняется.

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