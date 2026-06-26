"Сказала — так": акторка Денисенко заручилася зі скандальним бойфрендом (фото)

Акторка Наталка Денисенко повідомила про офіційні заручини з 37-річним бойфрендом Юрієм Савранським. Закохана пара провела романтичну церемонію за кордоном, на тлі храму Аполлона. Акторка побачила аналогію між своїм коханням та легендою про кохання Марка Антонія та Клеопатри.

Нова пара, яка незабаром планує одружитись, приймає вітанням з заручинами, написала Денисенко на сторінці Instagram. Під час фотосесії акторка показала всю гамму почуттів, доречну під час освідчення. Бачимо на фото, як вона розчулюється, коли бачить Савранського на колінах, як дивується неочікуваному зізнанню, як з любов'ю приймає каблучку і радісно хизується нею перед сином. Під серією фото та відео — майже 20 тис.вподобайок та понад 400 коментарів з привітаннями.

Офіційна дата заручин — 25 червня, уточнила Наталка Денисенко. На відео — радісна пара цілується та обіймається, а акторка тим часом показує глядачам діамантову каблучку на безіменному пальці.

Відео дня

"Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала "так". Біля храму Аполлона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра", — ідеться у дописі.

Освідчення та фотосесія Денисенко та Савранського відбулось у храмі Аполлона у місті Сіде в Туреччині. Під дописом з'явились привітання українських селебріті — Слави Дьоміна, Ольги Сумської, Коли, Тетяни Решетнік та інших.

Скандал з Наталкою Денисенко — Савранський на колінах Скандал з Наталкою Денисенко — акторка приймає каблучку Савранського Скандал з Наталкою Денисенко — акторка показує каблучку сину Скандал з Наталкою Денисенко — акторка показує каблучку

Зауважмо, в історії про Марка Антонія та Клеопатри ідеться про кохання, яке виникло між правителем Риму та царицею Єгипту у 30 роках до н.е. Закохані прожили разом кілька років, а потім обоє добровільно пішли з життя через непорозуміння після провальної битви: Марк Антоній кинувся на меч, бо думав, що Клеопатра загинула, а Клеопатра померла від зміїної отрути.

Скандал з Наталкою Денисенко — деталі

Наталка Денисенко — відома українська акторка, яка у 2025 році розлучилась з чоловіком Андрієм Федінчиком, яки служить у ЗСУ. Весною 2026 року акторка показала 37-річного бойфренда Юрія Савранського, манекенником. У червні розгорівся скандал, пов'язаний з виїздом Савранського за кордон. Користувачі соцмереж, коли побачили 37-річного українця в Туреччині, поцікавились, чи законно він виїхав. У відповідь закохана пара відповіла, що все відбулось законно, оскільки у манекенника є відстрочка. На якій підставі Савранський має відстрочку, не уточнюється.

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