"Вы опускаетесь ниже дна": Рамина отреагировала на критику Розового в сети (фото)

После публикации интервью Ольги Мерзликиной в сети поднялась волна критики в адрес ее бывшего мужа, актера и военнослужащего Виктора Розового. По словам мужчины, он получил многочисленные оскорбительные сообщения от украинцев, в том числе и пожелания смерти. Рамина призвала людей не опускаться в критике так низко.

Related video

Розовый отметил, что негатив от соотечественников поразил его сильнее врага. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Украинские женщины, которые массово писали, что им жаль, что меня не убили русские, ранили меня сильнее, чем они. В битве против меня вы победили", — написал комик.

Виктор Розовый Фото: Instagram

Рамина отреагировала на хейт в отношении Розового

В защиту Розового выступила телеведущая и интервьюер Рамина Эсхакзай. Она призвала прекратить травлю ветерана и подчеркнула, что критиковать можно его действия, но не желать смерти человеку, который прошел войну и сейчас восстанавливается после ранения.

"Вы в своем уме? Критикуйте поступки, но не желайте смерти нашему ветерану, который проходит реабилитацию... Есть выписка врачей о его дееспособности и полноценной работе мозга", — заявила Эсхакзай.

Рамина отреагировала на хейт Розового Фото: Instagram

Она также подчеркнула, что Розовый осознает собственные ошибки в личных отношениях, однако сейчас пытается начать новую жизнь, строит отношения и проходит реабилитацию.

"Сейчас строит новые отношения, проходит реабилитацию и будет пытаться по-новому жить жизнь. Я не оправдываю его слова и поступки, но принимаю эту реальность. Не желаю ни одному человеку испытывать ненависть. Нельзя так! Нельзя писать ветерану: "Жаль, что тебя не ***ли русские". Если для вас поступки Виктора — дно, то те, кто пишут подобные комментарии, вы опускаетесь ниже дна", — добавила она.

Рамина призвала людей не опускаться ниже дна Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктор Розовый жестко отреагировал на интервью экс-супруги.

Мерзликина прокомментировала интервью Розового, которое он дал Рамине.

Кроме того, Ольга "слила" фото его измен.