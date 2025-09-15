"Ви опускаєтесь нижче дна": Раміна відреагувала на критику Розового в мережі (фото)

Після публікації інтерв’ю Ольги Мерзлікіної у мережі здійнялася хвиля критики на адресу її колишнього чоловіка, актора та військовослужбовця Віктора Розового. За словами чоловіка, він отримав численні образливі повідомлення від українців, зокрема й побажання смерті. Раміна закликала людей не опускатись у критиці так низько.

Розовий наголосив, що негатив від співвітчизників вразив його сильніше за ворога. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Українські жінки, які масово писали, що їм шкода, що мене не вбили росіяни, поранили мене дужче, ніж вони. В битві проти мене ви перемогли", — написав комік.

Віктор Розовий Фото: Instagram

Раміна відреагувала на хейт щодо Розового

На захист Розового виступила телеведуча та інтерв’юерка Раміна Есхакзай. Вона закликала припинити цькування ветерана та наголосила, що критикувати можна його дії, але не бажати смерті людині, яка пройшла війну та зараз відновлюється після поранення.

"Ви в своєму розумі? Критикуйте вчинки, але не бажайте смерті нашому ветерану, який проходить реабілітацію… Є виписка лікарів про його дієздатність та повноцінну роботу мозку", — заявила Есхакзай.

Раміна відреагувала на хейт Розового Фото: Instagram

Вона також підкреслила, що Розовий усвідомлює власні помилки в особистих стосунках, проте нині намагається почати нове життя, будує стосунки та проходить реабілітацію.

"Зараз будує нові стосунки, проходить реабілітацію та буде намагатися по-новому жити життя. Я не виправдовую його слова і вчинки, але приймаю цю реальність. Не бажаю жодній людині відчувати ненависть. Не можна так! Не можна писати ветерану: "Шкода, що тебе не ***ли росіяни". Якщо для вас вчинки Віктора — дно, то ті, хто пишуть подібні коментарі, ви опускаєтесь нижче дна", — додала вона.

Раміна закликала людей не опускатись нижче дна Фото: Instagram

