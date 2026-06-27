Променяли Украину на Россию: самые громкие истории звезд-предателей (фото)

Они приобрели популярность на украинском телевидении, признавались в любви к украинцам, но со временем открыто поддержали или промолчали о кровавой войне России.

Фокус рассказывает о некоторых звездах, получивших российское гражданство, и не только.

Андрей Доманский

По данным украинских СМИ и по словам журналиста Славы Дёмина, известный телеведущий, исчезнувший из публичного пространства, выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения благодаря статусу многодетного отца. Как известно, он воспитывает пятерых детей, трое из которых на тот момент ещё не достигли 18 лет.

Впоследствии журналист проекта "Схемы" Георгий Шибаев сообщил, что Доманский 17 декабря 2022 года получил российский паспорт в Санкт-Петербурге, а в марте следующего года устроился разработчиком в компанию "Совкомбанк Технологии", принадлежащую банку, в отношении которого введены санкции. Интересно, что в работе ему пригодился диплом Одесского политехнического института.

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Андрей Доманский Фото: из открытых источников

Любовь Успенская

72-летняя уроженка Киева Любовь Успенская, которая ещё в 1970-х эмигрировала в США, где впоследствии получила американское гражданство, сменила паспорт на красный. Именно накануне так называемых выборов в России два года назад стало известно, что певица подала заявление на получение российского гражданства и уже успела получить новый паспорт.

Успенская большую часть своей жизни прожила в России. В 2019 году, уже после начала войны, она исполнила песню "Быть без тебя" на украинском языке. Однако после начала полномасштабной войны в Украине певица заявила, что поддерживает Россию.

В начале 2026 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 22 января включил российскую исполнительницу шансона в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В июле 2024 года Успенская посетила оккупированную Донецкую область, где дала концерт для российских захватчиков. Она заявляла, что её цель — "поднять боевой дух" оккупантов.

Любовь Успенская Фото: Instagram

Снежана Егорова

В прошлом известная украинская телеведущая, актриса и медийная личность, пик карьеры которой пришелся на 1990-е и 2000-е годы, была лицом многих популярных развлекательных проектов на ведущих телеканалах Украины (в частности, "Нового канала", "Интера" и "1+1").

Накануне полномасштабного вторжения она открыто поддержала режим Путина, а сейчас скрывается от украинского правосудия за рубежом.

Егорова вместе с младшими детьми живёт в Турции (в частности, её неоднократно замечали в Анталии). Она уехала туда ещё до начала большой войны под предлогом отдыха и "спасения детей от фашистов".

Более того, из-за такой позиции от неё публично отреклась её старшая дочь, телеведущая Стася Ровинская, которая полностью разорвала отношения с матерью и осудила её измену.

Снежана Егорова Фото: Instagram

Джиган

Уроженец Одессы, 40-летний певец Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) в день так называемых выборов президента России весной 2024 года дал понять, что имеет российский паспорт, проголосовав при этом из Дубая.

После 2014 года певец продолжал жить и работать в России. За годы полномасштабной войны в Украине Джиган ни разу не поддержал Украину. Он предпочёл промолчать.

Джиган Фото: Википедия

Таисия Повалий

59-летняя уроженка Киевской области, певица Таисия Повалий, также накануне так называемых выборов получила российский паспорт. Она опубликовала фото, на котором держала документ, и в подписи к нему призналась, что впервые проголосовала на выборах в России.

С октября 2022 года певица включена в список СНБО, который запрещает ей въезд на территорию Украины. Все из-за того, что Повалий продемонстрировала поддержку российской агрессии.

12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также передача государству имущественных прав на музыкальные произведения — такой приговор в мае этого года вынес Винницкий городской суд в отношении Таисии Повалий.

Из-за такой позиции от певицы отрекся её единственный сын Денис.

Таисия Повалий Фото: Соцсети

Оксана Марченко

Жена пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом Путина, за несколько дней до начала полномасштабной войны уехала в Беларусь.

В 2023 году суд наложил арест на имущество бывшей ведущей проектов "Украина ищет таланты" и "Х-Фактор" на сумму свыше 5,6 миллиарда гривен. Впоследствии МВД объявило Марченко в розыск.

Оксана Марченко Фото: Скриншот

Регина Тодоренко

Бывшая ведущая проекта "Орел и Решка" родом из Одессы. В своё время она вышла замуж за российского певца Влада Топалова, от которого родила уже троих детей.

После 24 февраля 2022 года эта предательница не высказалась против войны в Украине. Она умалчивает о геноциде украинцев и продолжает свою карьеру в России. В 2024 году ведущая получила российское гражданство.

Регина Тодоренко Фото: regina todorenko/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывшая украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая на протяжении многих лет хранит молчание о войне в родной стране, призналась, что у нее неизлечимая болезнь.

Снежана Егорова извинилась перед украинцами в Telegram за то, что поверила россиянам, однако впоследствии заявила, что её канал взломали.

Российский актёр Николай Добрынин, известный украинцам по роли Митяя в сериале "Сваты", окончательно променял свою прежнюю "любовь" к Украине на лояльность к кремлевскому режиму.