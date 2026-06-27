Проміняли Україну на Росію: найгучніші історії зірок-зрадників (фото)

Вони здобували популярність на українському телебаченні, зізнавалися в любові до українців, але з часом відкрито підтримали чи замовчали криваву війну Росії.

Фокус розповідає про деяких із зірок, які отримали російське громадянство і не тільки.

Андрій Доманський

За даними українських медіа та зі слів журналіста Слави Дьоміна, відомий телеведучий, який зник з публічного простору, виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення завдяки статусу багатодітного батька. Як відомо, він виховує п'ятьох дітей, трьом із яких тоді ще не виповнилося 18 років.

Згодом журналіст проєкту "Схеми" Георгій Шибаєв повідомив, що Доманський 17 грудня 2022 року отримав російський паспорт у Санкт-Петербурзі, а в березні наступного року влаштувався розробником до компанії "Совкомбанк Технологии", яка належить підсанкційному банку. Цікаво, що в роботі йому став у пригоді диплом Одеського політехнічного інституту.

Відео дня

Андрій Доманський Фото: з відкритих джерел

Любов Успенська

72-річна уродженка Києва Любов Успенська, яка ще в 1970-х емігрувала до США, де згодом отримала американське громадянство, змінила паспорт на червоний. Саме напередодні так званих виборів у Росії два роки тому стало відомо, що співачка подала документ на громадянство Росії і вже встигла отримати новий паспорт.

Успенська більшість свого життя прожила в Росії. У 2019 році, вже після початку війни, виконала пісню "Бути без тебе" українською мовою. Але після початку повномасштабної війни в Україні співачка заявила, що підтримує Росію.

На початку 2026 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 22 січня додала російську виконавицю шансону до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

У липні 2024 року Успенська відвідала окуповану Донеччину, де провела концерт для російських загарбників. Вона казала, що її мета — "підняти бойовий дух" окупантів.

Любов Успенська Фото: Instagram

Сніжана Єгорова

У минулому відома українська телеведуча, акторка та медійна особа, чий пік кар'єри припав на 1990-ті та 2000-ні роки, була обличчям багатьох популярних розважальних проєктів на провідних телеканалах України (зокрема, "Нового каналу", "Інтера" та "1+1").

Напередодні повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримала режим Путіна, а наразі переховується від українського правосуддя за кордоном.

Єгорова разом з молодшими дітьми живе в Туреччині (зокрема, її неодноразово помічали в Анталії). Вона виїхала туди ще до початку великої війни під приводом відпочинку та "порятунку дітей від фашистів".

Ба більше, через таку позицію від неї публічно відреклася її старша донька, телеведуча Стася Ровінська, яка повністю розірвала стосунки з матір'ю та засудила її зраду.

Сніжана Єгорова Фото: Instagram

Джиган

Уродженець Одеси, 40-річний співак Джиган (справжнє ім'я Денис Устименко-Вейнштейн) у день так званих виборів президента Росії навесні 2024 року дав зрозуміти, що має російський паспорт, голосуючи при цьому з Дубая.

Після 2014 року співак і надалі жив та працював в Росії. За роки повномасштабної війни в Україні Джиган жодного разу не підтримав Україну. Він обрав мовчати.

Джиган Фото: Вікіпедія

Таїсія Повалій

59-річна уродженка Київської області, співачка Таїсія Повалій, також напередодні так званих виборів отримала російський паспорт. Вона опублікувала фото на якому тримала документ і під яким зізналася, що вперше голосувала на виборах в Росії.

З жовтня 2022 року співачка внесена до списку РНБО, який забороняє її вʼїзд на територію України. Все через те, що Повалій продемонструвала підтримку російської агресії.

12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а також передача державі майнових прав на музичні твори — такий вердикт у травні цього року ухвалив Вінницький міський суд щодо Таїсії Повалій.

Через таку позицію від співачки відрікся єдиний син Денис.

Таїсія Повалій Фото: Соцмережi

Оксана Марченко

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Путіна, за кілька днів до початку повномасштабної війни виїхала до Білорусі.

У 2023 році суд арештував майно колишньої ведучої проєктів "Україна має талант" і "Х-Фактор" на понад 5,6 мільярда гривень. Згодом МВС оголосило Марченко в розшук.

Оксана Марченко Фото: Скриншот

Регіна Тодоренко

Колишня ведуча проєкту "Орел і Решка" родом з Одеси. Свого часу вона вийшла заміж за російського співака Влада Топалова, від якого народила вже трьох дітей.

Після 24 лютого 2022 зрадниця не висловилася проти війни в Україні. Вона замовчує геноцид українців та продовжує свою кар'єру в Росії. У 2024 році ведуча отримала російське громадянство.

Регіна Тодоренко Фото: regina todorenko/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну в рідній країні багато років, зізналася, що в неї невиліковна хвороба.

Сніжана Єгорова вибачалася перед українцями в Telegram за те, що вірила росіянам, однак згодом заявила, що її канал взламали.

Російський актор Ніколай Добринін, відомий українцям за роллю Мітяя у серіалі "Свати", остаточно змінив колишню "любов" до України на лояльність до кремлівського режиму.