Сніжана Єгорова заявила про злом Telegram-каналу і спростувала вибачення перед українцями

Телеведуча порадила якнайшвидше відписатися від її Telegram-каналу.

Нашуміла публікація телеведучої Сніжани Єгорової про те, що вона перепрошує українців за те, що вірила російській пропаганді й підтримувала главу РФ Володимира Путіна, — результат зламування її Telegram-каналу. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.

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Пізніше пост, як і саму сторінку, видалили, але залишився скриншот.

"Друзі мої прекрасні. Мій телеграм сьогодні зламали. Відписуйтесь", — йдеться в публікації.

[ + – ] Незабаром після публікації поста Єгорова видалила сторінку в соцмережі Фото: obozrevatel

За інформацією видання OBOZREVATEL, коментарі до публікації Єгорова обмежила. Пізніше зник і її обліковий запис у цій соцмережі.

Телеведуча відома своєю підтримкою Путіна. 26 лютого вона висловлювала щиру підтримку визнанню Росією "ДНР" та "ЛНР". Через це їй не вдалося продовжити термін дії закордонних паспортів для своїх трьох неповнолітніх дітей у Туреччині. Єгорова емоційно поскаржилася на відмову консульства України в Анталії, розмістивши відео на YouTube, яке пізніше видалила.