"Я стою на колінах": Сніжана Єгорова вибачилася перед українцями за те, що вірила росіянам

Слова каяття прозвучали невдовзі після того, як телеведучій не продовжили термін дії закордонних паспортів для трьох її неповнолітніх дітей.

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка донедавна активно підтримувала російського президента Володимира Путіна та неодноразово відзначилася скандальними заявами на адресу України, опублікувала у своєму телеграм-каналі пост каяття.

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Вона звернулася до своїх передплатників і заявила, що всі роки велася на російську пропаганду та вважала росіян свідомими людьми. При цьому Єгорова навіть не сумнівалася, що може помилятися, оскільки для неї все було "очевидно".

"Але зараз бачу зворотне та знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста й почнуть вбивати цивільних. Це просто жесть. Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло", — пише авторка.

Тепер, звертаючись до співвітчизників, вона висловлює надію на те, що "Росія скоро вистріляє весь боєзапас, і нарешті настане тиша". Причому Сніжана вірить, що "все вирішиться швидко".

За словами телеведучої, вона повністю усвідомила, наскільки помилялася.

"Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була посібницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою навколішки перед усім українським народом!!!" — резюмувала вона.

Фото: Скриншот

Слова каяття прозвучали незабаром після того, як українське консульство в Анталії (Туреччина) не продовжило Єгоровій термін дії закордонних паспортів для її трьох дітей 15, 12 та 10 років. Причиною відмови стала активна підтримка телеведучої російського президента, а також те, що вона вітала визнання незалежності "ДНР" ц "ЛНР", про що писала у Facebook 26 лютого.

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від безумства очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш дім", — говорила Єгорова.

Потім вона додала:

"Так!!! Я підтримую Путіна!!! І не збираюся змінювати свою думку про те, що настав час повернути здоровий глузд в Україну!!! Інакше діти й онуки поліцаїв зжеруть".

[ + – ] Ще недавно Сніжана Єгорова всіляко підтримувала Володимира Путіна. Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Пізніше ці публікації було видалено, а доступ до сторінки закрито.

Єгорова поскаржилася на дії консула Еміра Рустамова на своєму YouTube-каналі, проте потім видалила запис. Щоправда, користувачі встигли зробити відео, в якому, зокрема, є розмова Сніжани з консулом.

Заяву телеведучої прокоментував відомий український журналіст Денис Казанський.

"Путін думав, що після вторгнення в Україну українські політики дружно стануть колаборантами та втечуть зустрічати російські війська з квітами. Натомість вийшло навпаки. Навіть зграя зрадників і дегенератів, яка донедавна годувалася на каналах у Медведчука, тепер ниє, що все усвідомила, покаялася та стоїть навколішки перед українським народом. Що вже, Путіну справді вдалося неможливе", — написав він.

[ + – ] Денис Казанський дав свою оцінку тому, що сталося Фото: Скриншот

Раніше Єгорова говорила, що Україну вбила "хвороба під назвою незалежність".