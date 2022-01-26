"Інакше діти та онуки поліцаїв зжеруть": українська ведуча Єгорова зізналася у підтримці Путіна

Ведуча побажала своїм читачам, щоб "таблетка від божевілля" у вигляді російського лідера "очистила" їхній мозок "від темної сторони свідомості".

Українська телеведуча Сніжана Єгорова зробила публічне зізнання про підтримку російського президента Володимира Путіна. Також вона закликала підписників подивитися ролик каналу "Росія 24", у якому виправдовується загарбницька зовнішня політика Російської Федерації. Про це ведуча повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.

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[ + – ] Пост Сніжани Єгорової

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від безумства очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок", — написала ведуча.

Пізніше Єгорова опублікувала ще один пост, у якому підтвердила свою позицію.

[ + – ] Наступний пост Сніжани Єгорової став емоційнішим

"Так!!! Я підтримую Путіна!!! І не збираюся змінювати свою думку про те, що настав час повернути здоровий глузд в Україну!!! Інакше діти та онуки поліцаїв зжеруть", — повідомила ведуча.

Також Єгорова опублікувала окремим постом деякі негативні коментарі на свою адресу.

"Так виглядає соціальна шизофренія та політичний сказ. А потім Ви дивуєтесь хто писав доноси на євреїв в окупованому Києві?! Так ось такі і писали!!! Вони і зараз пишуть, тільки в СБУ!!!", — написала ведуча.

[ + – ] Пост Єгорової про негативні думки на свою адресу

Сніжана Єгорова у коментарі Фокусу наголосила, що зізнання було не раптовим, а є послідовним продовженням її громадянської позиції. Вперше вона заявила про своє позитивне ставлення до Путіна у квітні минулого року.

"Ви погано знаєте мій "творчий шлях, я всі ці роки говорю одне й те саме!" — заявила ведуча Фокусу.

[ + – ] Найперший пост Єгорової про підтримку Путіна

На запитання Фокусу чому вона підтримує Путіна, Єгорова знову порадила ознайомитись із роликом телеканалу "Росія 24".

Також ведуча поскаржилася, що шоумен та кандидат у мери Києва на місцевих виборах 2020 року Сергій Притула розпочав проти неї інформаційну кампанію.

"Просто зараз на мене спустив своїх собак Серьога Притула, щоби своє лайно прикрити... я добре знаю його і тих, хто містить ботоферми, які його просувають у політичному процесі!", — заявила Єгорова Фокусу.

Зазначимо, 24 січня телеведуча виклала на своїй сторінці пост із роликом, де Сергій Притула пародіював поведінку народного депутата Дмитра Добкіна, якого звинувачували у прийнятті наркотиків під час засідання парламенту. У коментарях Єгорова запевняла, що це не іронія, а реальна поведінка Притулки, який прийняв заборонені речовини.

[ + – ] Пост Єгорової про Сергія Притулу

[ + – ] Єгорова про ролик Сергія Притули

Сергій Притула, зі свого боку, на своїй сторінці у Facebook розповів, що ролик-пародія, який він зняв 3,5 роки тому, нещодавно знайшов нове життя — його стали розкручувати низка українських політиків та лідерів думок, зокрема Сніжана Єгорова. Іронія полягає у тому, зазначає комік, що народним депутатом він не є.

[ + – ] Ролик-пародія Сергія Притули, знятий понад 3 роки тому

Наразі Єгорова, за інформацією видання Depo, живе в Туреччині, куди переїхала разом із дітьми.

Нагадаємо, у січні 2021 року телеведуча заявила, що "російську мову в Україні намагаються "забити камінням". При цьому вона назвала Євгена Онєгіна "автором", хоча насправді це вигаданий персонаж із роману Олександра Пушкіна.

У листопаді 2020 року Сніжана Єгорова опублікувала "некролог" Україні, вказавши "дати життя" — 1991-2014 роки. На думку Єгорової, країну вбила "хвороба під назвою незалежність".