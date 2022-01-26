"Иначе дети и внуки полицаев сожрут": украинская ведущая Егорова призналась в поддержке Путина

Ведущая пожелала своим читателям, чтобы "таблетка от безумия" в виде российского лидера "очистила" их мозг "от темной стороны сознания".

Украинская телеведущая Снежана Егорова сделала публичное признание о поддержке российского президента Владимира Путина. Также она призвала подписчиков посмотреть ролик канала "Россия 24", в котором оправдывается захватническая внешняя политика Российской Федерации. Об этом ведущая сообщила на своей странице в сети Facebook.

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[ + – ] Пост Снежаны Егоровой

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", — написала ведущая.

Позже Егорова опубликовала еще один пост, в котором подтвердила свою позицию.

[ + – ] Следующий пост Снежаны Егоровой стал более эмоциональным

"Да!!! Я поддерживаю Путина!!! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину!!! Иначе дети и внуки полицаев сожрут", — сообщила ведущая.

Также Егорова опубликовала отдельным постом некоторые негативные комментарии в свой адрес.

"Так выглядит социальная шизофрения и политическое бешенство. А потом Вы удивляетесь кто писал доносы на евреев в оккупированном Киеве?! Так вот такие и писали!!! Они и сейчас пишут, только в СБУ!!!", — написала ведущая.

[ + – ] Пост Егоровой о негативных мнениях в свой адрес

Снежана Егорова в комментарии Фокусу отметила, что признание было не внезапным, а является последовательным продолжением ее гражданской позиции. Впервые она заявила о своем положительном отношении к Путину в апреле прошлого года.

"Вы плохо знаете мой "творческий путь, я все эти годы говорю одно и то же!" — заявила ведущая Фокусу.

[ + – ] Самый первый пост Егоровой о поддержке Путина

На вопрос Фокуса почему она поддерживает Путина, Егорова снова посоветовала ознакомиться с роликом телеканала "Россия 24".

Также ведущая пожаловалась, что шоумен и кандидат в мэры Киева на местных выборах 2020 года Сергей Притула начал против нее информационную кампанию.

"Просто сейчас на меня спустил своих собак Серега Притула, чтоб свое дерьмо прикрыть… я хорошо знаю его и тех, кто содержит ботофермы, которые его продвигают в политическом процессе!", — заявила Егорова Фокусу.

Отметим, 24 января телеведущая выложила на своей странице пост с роликом, где Сергей Притула пародировал поведение народного депутата Дмитрия Добкина, которого обвиняли в принятии наркотиков во время заседания парламента. В комментариях Егорова уверяла, что это не ирония, а реальное поведение Притулы, принявшего запрещенные вещества.

[ + – ] Пост Егоровой о Сергее Притуле

[ + – ] Егорова о ролике Сергея Притулы

Сергей Притула, в свою очередь, на своей странице в Facebook рассказал, что ролик-пародия, который он снял 3,5 года назад, недавно обрел новую жизнь — его стали раскручивать ряд украинских политиков и лидеров мнений, в том числе Снежана Егорова. Ирония состоит в том, отмечает комик, что народным депутатом он не является.

[ + – ] Ролик-пародия Сергея Притулы, снятый более 3 лет назад

Сейчас Егорова, по информации издания Depo, живет в Турции, куда переехала вместе с детьми.

Напомним, в январе 2021 года телеведущая заявила, что "русский язык в Украине пытаются "забить камнями". При этом она назвала Евгения Онегина "автором", хотя на самом деле это вымышленный персонаж из романа Александра Пушкина.

В ноябре 2020 года Снежана Егорова опубликовала "некролог" Украине, указав "даты жизни" – 1991-2014 годы. По мнению Егоровой, страну убила "болезнь под названием независимость".